Black Friday – eMAG se așteaptă le un record de vânzări de peste 800 mil. lei, pe 8 noiembrie

eMAG estimează că Black Friday ediția 2024, care va avea loc pe 8 noiembrie, va marca un nou record la vânzări, urmând să fie depășit plafonul de 800 de milioane de lei, după ce recordul de anul trecut a fost de 731 de milioane.

”Vineri, 8 noiembrie, avem evenimentul de Black Friday în România și pe 15 noiembrie în Bulgaria si Ungaria. Potrivit studiilor noastre, unul din trei români vor să cumpere pentru că fac o afacere bună, iar 1 din 4 pentru că vor sa facă un cadou. Ne așteptăm să creștem și să trecem de borna de 800 milioane de lei respectând promisiunea să livrăm produsele până pe 23 noiembrie”, a spus Irina Pencea, CEO eMAG.

Bugetul clienților, în creștere

Potrivit acesteia, bugetul, în medie, este 3.116 lei, în creștere față de 2.855 anul trecut este buget. Vor sa cumpere TV, electrocasnice, haine, telefoane mobile și mașini de spălat.

”Anul acesta avem peste 1,5 milioane de oferte la cel mai mic preț din an. Foarte mulți oameni așteaptă un an de zile pentru un produs pe care și-l doreau. Și în Black Friday vrem să răspundem la această tendință. Devine importantă vânzarea in rate și diversificarea ratelor. Toată gama de oferte va avea opțiunea patru rate egale”, a mai spus Irina Pencea.

Oferta de Black Friday:

Peste 100.000 TV

500.000 electrocasnice mici

4,5 milioane produse cosmetice și de îngrijire personală

100.000 de laptopuri și echipamente IT

300.000 smartphone-uri și gadgeturi

1 milion de produse fashion

700.000 de produse pentru casă

7.000 de vouchere pentru bilete de avion

72% reducere la 40.000 nopți de cazare în România

10 kg aur

88 autoturisme (dintre care 38 hibride, 33 pe benzină, 12 electrice, 5 diesel)

Reduceri mai mari

”Față de anul trecut, reducerile vor fi mai mari. Consumul în România a crescut anul acesta, noi am investit foarte mult în beneficiile pentru clienți și anul acesta a mers bine pentru eMAG. Privind în față așteptăm să vedem măsurile care vor fi luate”, a spus Tudor Manea, CEO-ul grupului eMAG.

Anul trecut, eMAG a înregistrat de Black Friday, vânzări record de 731 de milioane de lei către 600.000 de clienți.

