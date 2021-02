Belarus: Lidera opoziţiei admite că „a pierdut strada”

de Iulian Soare , 21.2.2021

Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziţiei din Belarus a recunoscut, la şase luni de la disputatele alegeri prezidenţiale pe care le-a contestat, că mişcarea pentru democraţie a suferit o înfrângere temporară.

„Trebuie să recunosc, am pierdut strada. (…) Nu avem mijloacele necesare să contracarăm violenţa regimului împotriva protestatarilor , a declarat Svetlana Tihanovskaia într-un interviu pentru ziarul elveţian Le Temps, citat de DPA și Agerpres.

Guvernul, a spus Tihanovskaia, are armele şi are puterea. „Da, se pare că pentru moment am pierdut”, a adăugat ea.

Belarus a fost dominat de o criză politică internă după alegerile prezidenţiale din 9 august în care Aleksandr Lukaşenko a declarat victoria cu 80,1% din voturi.

Alegerea lui Aleksandr Lukaşenko, la putere de 26 de ani, a fost văzută pe scară largă ca trucată şi a provocat luni de proteste imense în stradă. Opoziţia crede că Svetlana Tihanovskaia este adevăratul câştigător.

De atunci, aceste proteste şi-au pierdut din intensitate, pe fondul arestărilor în masă şi a vremii aspre de iarnă.

Dar opoziţia îşi construieşte structurile pentru bătăliile viitoare înainte de venirea primăverii, a declarat Svetlana Tihanovskaia pentru Le Temps, care a discutat cu ea în Lituania, unde este în exil.

“Strategia noastră este să ne organizăm mai bine, să punem o presiune constantă asupra regimului până când oamenii sunt gata să iasă din nou în stradă, poate în primăvară”.

Activist şi blogger, soţul Svetlanei Tihanovskaia, Serghei, care şi-a anunţat intenţia de a candida, a fost încarcerat înainte de alegeri. Astfel că Svetlana Tihanovskaia şi-a înregistrat în schimb candidatura.

Svetlana Tihanovskaia a mai spus că se gândeşte în fiecare zi la întoarcerea în Belarus, de multe ori aproape de disperare când se gândeşte la viitor.

„Dar atunci îţi dai repede seama că nu poţi face asta dacă eşti un simbol, un lider naţional, nu poţi să renunţi”, a spus ea.