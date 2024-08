Audit cu specialiști din Societatea Europeană de Anestezie, la Spitalul Pantelimon

La Spitalul Pantelimon, unde două doctorițe sunt acuzate de procurori că au omorât cu premeditare un pacient, prin reducerea dozei de noradrenalină, va fi efectuat un audit cu specialiști membri ai unor asociații internaționale ale medicilor de terapie intensivă.

Anunțul a fost făcut luni, de către ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Palatul Victoria, după ce a ieșit dintr-o discuție cu premierul Marcel Ciolacu.

„Am decis şi am făcut deja primele demersuri ca să putem să contactăm Societatea Europeană de Anestezie şi Terapie Intensivă, precum şi Societatea Mondială de Anestezie şi Terapie Intensivă, încât să putem realiza un audit profesional medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat la Spitalul Pantelimon, iar mesajul pe care dorim să îl transmitem opiniei publice este cel care trebuie să redea încrederea în profesioniştii din sistemul de sănătate şi să terminăm odată pentru totdeauna cu aceste dispute între diversele specialităţi medicale, între dintre mass media şi unii dintre reprezentanţii corpului medical. Eu sunt în primul rând medic şi apoi sunt Ministrul Sănătăţii. Am o responsabilitate în ceea priveşte credibilitatea sistemului de sănătate, iar tot ceea ce facem noi şi am făcut în aceşti doi ani şi jumătate, începând cu investiţiile, continuând cu reforma în domeniul resurselor umane sau managementului sanitar – toate aceste lucruri au fost făcute pentru a da credibilitate sistemului de sănătate”, a spus ministrul Rafila, într-o declaraţie de presă.

Ministrul rămâne, șefa Secției ATI a demisionat din „motive personale”

„Eu nu am o problemă… nu este vorba despre demisia mea. Eu când plec de la Ministerul Sănătăţii vreau să las lucrurile în ordine din punct de vedere al tuturor argumentelor necesare, pentru ca oamenii să aibă încredere în sistemul de sănătate din România”, a spus Alexandru Rafila, întrebat dacă în întâlnirea cu premierul a fost abordată această posibilitate.

Ministrul a explicat că şefa secţiei ATI de la Spitalul Pantelimon, Florina Pompilian, şi-a dat demisia şi că a fost găsit un înlocuitor în interiorul unităţii medicale.

Managerul interimar Constantin Răzvan Jitianu i-a acceptat-o și a fost deja găsit un înlocuitor.

Reamintim că săptămâna trecută au demisionat managerul unității, precum și șeful Corpului de control de la Ministerul Sănătății, Sorin Luca, militar în rezervă.

O echipă a Corpului de control a efectuat, în luna aprilie, o verificare la această unitate, după apariția primelor acuzații din acest caz, și a stabilit la final că toate procedurile sunt respectate, sugerând că informațiile despre morțile suspecte sunt efectul unui conflict personal între angajați din secție.

Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a transmis concluzii preliminare, precizând că verificările au vizat doar activitatea administrativă a unităţii. „Sesizările (referitoare la decesele intenționate – n.red.) au la bază o comunicare defectuoasă”, au transmis reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

****