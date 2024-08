Dosarul morților de la Pantelimon – Șeful Corpului de control de la Ministerul Sănătății a demisionat

Șeful Corpului de control de la Ministerul Sănătății, Sorin Luca, militar în rezervă, și-a dat demisia miercuri, în contextul Dosarului morților de la Secția ATI a Spitalului Sf. Pantelimon din București. O echipă a Corpului de control a făcut, în luna aprilie, o verificare la această unitate, după apariția primelor acuzații din acest caz, și a stabilit la final că toate procedurile sunt respectate, sugerând că informațiile despre morțile suspecte sunt efectul unui conflict personal între angajați din secție.

Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a transmis concluzii preliminare, precizând că verificările au vizat doar activitatea administrativă a unităţii. „Sesizările (referitoare la decesele intenționate – n.red.) au la bază o comunicare defectuoasă”, au transmis reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Reamintim că premierul a solicitat săptămâna trecută demisii în acest caz, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat ulterior că nu are nicio responsabilitate, așa că nu are de ce să renunțe la mandat. În aprilie, acesta susținea, că „nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații”

A mai demisionat, la solicitarea ministrului, managerul Spitalului Pantelimon, Bogdan Socea.

Nici Colegiul Medicilor din București nu a identificat vreo problemă, în aprilie, când a verificat acuzațiile.

„Noi am analizat întreaga evoluţie, întregul parcurs al fiecărui pacient în spital şi bineînţeles că ne-am focalizat pe momentul incriminat. (…) Am verificat dacă există protocoale ale Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, care ştiţi foarte bine sunt cele care trebuiesc respectate de către toţi medicii în activitatea profesională şi dacă aceste protocole sunt cunoscute şi de asemenea am verificat punctual consemnările din foaia de observaţie, respectiv dacă dozele administrate au fost în concordanţă cu indicaţiile, dacă au fost ajustate sau dacă s-au adaptat situaţiei clinice la fiecare pacient. Din această analiză în toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la aceste protocoale sau că cineva în mod intenţionat, mai ales că în unele cazuri sunt consemnări din partea mai multor medici chiar în aceeaşi zi ar fi făcut un act deliberat de a suprima sau de a reduce în scopul criminal”, declara atunci un reprezentant al Colegiului Medicilor București.

Operațiunea de salvare a ministrului Rafila

Demisia șefului Corpului de control pare a face parte din strategia prin care social-democrații încearcă să nu se ajungă la demisia lui Alexandru Rafila, ministru care se bucura de o mare încredere în rândul populației și unul dintre puținii miniștrii cu pregătire și activitate relevantă în domeniul coordonat.

Conform unor relatări ale Hotnews privind discuțiile purtate în ședințele înformale ale liderilor PSD pe acest subiect, Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și alți lideri PSD i-au reproșat ministrului Sănătății modul în care a gestionat „cazul spitalului Pantelimon” și i-au cerut măsuri urgente pentru a nu se ajunge la demiterea sa.

„Este posibil să se ajungă la schimbarea lui Rafila dacă nu înțelege că trebuie să ia măsuri urgente. Repet, este posibil. Premierul Ciolacu și Paul Stănescu i-au cerut să numească un nou manager la spitalul Pantelimon. Rafila le-a spus că nu are pe cine, că nu vrea nimeni să își asume. Ciolacu i-a transmis că dacă nu își asumă nimeni acest post, trebuie să dispară toți. Inclusiv secretarii de stat”, a relatat un lider participant la discuție.

Remember – demisia Gabrielei Firea, în urma unui sondaj ce arăta că „azilele groazei” afectează imaginea partidului

Reamintim că în cazul Gabrielei Firea s-a ajuns la înlocuirea acesteia abia după ce un sondaj realizat rapid cu operatori în teren, nu telefonic, a arătat că electoratul o considera pe aceasta ca implicată în ororile din azilele pentru vârstnici descoperite în Ilfov. Situația afecta deja partidul.

Deși ministrul s-a plâns că nimeni nu vrea să preia interimatul de la Pantelimon, în cele din urmă a apărut chirurgul Constantin Răzvan Jitianu, care a acceptat și a preluat pentru o perioadă de două luni funcţia de manager al Spitalului Sfântul Pantelimon, după cum a anunțat unitatea. Priorităţile sale sunt „restabilirea imediată a fluxului normal de lucru şi asigurarea comunităţii de continuitatea şi calitatea actului medical”, a informat, luni, unitatea sanitară.

Fluxul normal de lucru va fi greu de restabilit, pentru o perioadă mai lungă de timp, întrucât dezvăluirile și modul în care au reacționat medicii din spital au afectat deja încrederea pacienților, bolnavii refuzând internarea la ATI Pantelimon.

