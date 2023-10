Audiere cu scandal a ministrului Predoiu în Parlament: PNL și USR și-au aruncat vorbe grele pe tema traficului de droguri

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, chemat în Parlament pentru a da explicații privind acțiunile întreprinse de MAI împotriva traficului și consumului de droguri, i-a atacat dur pe parlamentarii USR acuzându-i de oportunism, după ce aceștia solicitaseră legalizarea consumului de canabis: „V-ați trezit după Vama Veche și ați mirosit că este o temă electorală, dar nu aveți onestitatea să o faceți corect”.

Ministrul s-a lansat în invective și derapaje verbale: „Sunteţi distruşi din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat şi v-au manipulat din umbră. Aţi rămas fără epoleţi, cu dinaintea goală şi acum nu faceţi decât să atacaţi pe toţi cei care vor să facă ceva în ţara asta”, le-a spus Cătălin Predoiu celor de la USR, de la tribuna Parlamentului, conform Agerpres.

Cătălin Predoiu a fost chemat la dezbaterea „Ora Guvernului”, de către USR: „Cum pregăteşte Ministerul de Interne lupta împotriva drogurilor? Strategiile şi măsurile Ministerului de Interne pentru combaterea traficului de droguri”, au fost întrebările adresate MAI.

„Ați menționat strategiile MAI, necunoaștere profundă a domeniului, există o strategie națională antidrog, adoptată de Guvernul României, pentru perioada 2022 -2026, ca parlamentar ar fi trebuit să știți lucrul ăsta. Din strategie – în rândul elevilor de 16 ani, cel mai consumat drog este canabisul, urmat de substanțe psihoactive. Vă spune ceva canabis, domnilor deputați de la USR? Ar trebui să vă spună pentru că dvs, care vă frângeți mâinile acum de această problemă, ați promovat și susținut un proiect de lege privind legalizarea canabisului. Pe de o parte veniți aici și spuneți că e mare problema cu droguri, și să știe românii, pe de altă parte, cereți în Parlament legi pentru legalizarea consumului de droguri, asta este realitatea. Și nu e doar una. În 2019, fosta colegă Presadă, susținută de fostul dvs lider de partid, susținut, vârf de lance, de fostul premier Cioloș, făceați campanie la festivalul Saga pentru consumul de droguri, promovând proiectul de lege 3 grame. Ăsta e partidul dvs, trei litere, trei grame. Proiectul în care se spunea că ar trebui să fie legalizat consumul și deținerea de droguri, dacă sunt 3 grame, ca să lămurim aceste lucruri de la început”, spune Cătălin Predoiu.

„USR promova consumul de droguri”

El a mai spus că lupta anti-drog este una din prioritățile MAI. „Înțeleg că v-ați trezit, după Vama Veche, și ați mirosit că este o temă electorală pe care să vă cățărați din nou, dar nu aveți substanța și nici onestitatea să o faceți corect. Ați ventilat și astăzi tot felul de minciuni, la microfon, o să vă demonstrez cu cifre. Din prima zi la minister, am convocat toate structurile de forță și le-am trasat ca sarcină lupta cu drogurile și crima organizată. Ca urmare (..) 297 de acțiuni operative importante, începând cu data de 4 iulie, rezultate în mii de percheziții, urmate de mandate de reținere și trimitere în judecată. 297. Vi se pare dvs că asta nu este muncă? Înseamnă că nu știți despre ce este vorba. Numai pe droguri, atenție, 297 în mandatul meu. Din trei în trei zile, până ieri, spuneați că nu se întâmplă nimic, ieri, o tonă de plante descoperite de Poliție, capturate. Poate dvs vi se pare puțin. Poate vi se pare puțin, poate sunteți învățați cu alte cantități”, adaugă ministrul de Interne.

El precizează că în anul 2023 au fost 284.000 de intervenții pe ordine publică, în ansamblu.

„A generaliza, stimați colegi, și a stigmatiza un întreg minister, un întreg sistem de forță, toate structurile ministerului, începând cu Poliția și terminând cu Frontiera, mi se pare condamnabil pentru că în felul în care procedați, inclusiv astăzi, subminați încrederea cetățenului în Poliție și în sistemul de ordine publică în general. (…) Eu am spus am pierdut lupta cu drogurile, dar am pus virgula și am spus ne reorganizăm să o câștigăm. Asta era sensul declarației mele și de aceea spun că sunteți lipsiți de onestitate și subminați încrederea în aparatul de aplicare a legii. (…) Nu mai cumpără nimeni această retorică în care toți sunt răi și numai dvs sunteți buni, în care se face numai rău în România până ajungeți dvs la guvernare unde ați mai fost duși de urechiușe și unde ați plecat cu pantalonii murdari, la prima bătălie politică. Sunteți distruși din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat și v-au manipulat din urmă, înțelegeți? De atunci sunteți distruși. Ați rămas fără epoleți, cu dinaintea goală și acum nu faceți decât să atacați pe toți cei care vor să facă ceva în țara asta”, încheie Predoiu.

„Ați declarat că lupta cu drogurile e pierdută. Când ați zis asta ați devenit cel mai bun ministru pentru traficanți”, i-a spus liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul unei dezbateri pe tema drogurilor.

