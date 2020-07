AstraZeneca ar putea începe în toamnă producerea vaccinului anti-Covid – are comenzi pentru 2,1 mld doze

de Iulian Soare , 21.7.2020

Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford și gigantul farmaceutic AstraZeneca ar putea ajunge pe piață în toamnă, la un preț de 2,5 euro doza, a anunțat compania.

Primele fiole vor fi livrate în septembrie – octombrie și se estimează producerea și comercializarea a 2,1 miliarde de doze pentru care există deja angajamente semnate cu SUA, Marea Britanie, Europe’s Inclusive Vaccines Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness, Gavi the Vaccine Alliance și Serum Institute of India.

Vaccinul este sigur la administrarea la oameni și a produs un răspuns imun în primele faze ale testelor clinice, potrivit unui articol publicat luni în revista The Lancet.

Produsul combină materialul genetic al coronavirusului cu un adenovirus modificat despre care se știe că produce infecții la maimuţe. Procesul în faza 1 a avut mai mult de 1.000 de participanţi.

Profesorul Adrian Hill, director al Institutului Jenner al Universității Oxford, a declarat luni, la CNBC, că răspunsul imun puternic înseamnă că vaccinul este probabil să ofere protecție împotriva virusului, deși nimic nu este garantat.

„Folosim vaccinul cu o singură doză și două doze”, a spus el pentru „Worldwide Exchange”, adăugând: “Se pare că ambele oferă răspunsuri imune utile chiar dacă după doua doze vedem răspunsuri imune mai puternice”.

O doză va costa 2,5 euro, iar compania estimează că nu va avea profit pe perioada pandemiei.

La nivel mondial se află în lucru 100 de vaccinuri, dintre care 23 sunt mai avansate și aflate deja în studii umane, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).