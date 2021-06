Anunț Disney: Rolul Albă ca Zăpada atribuit unei actrițe metise

de Iulian Soare , 24.6.2021

Disney a anunţat că tânăra actriţă metisă Rachel Zegler o va interpreta pe Albă ca Zăpada în versiunea live-action a celebrului desen animat din 1937. Producţia filmului va începe în 2022, a precizat Disney. „Snow White and the Seven Dwarfs” („Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”) este o adaptare a unei poveşti a fraţilor Grimm, care au publicat prima versiune în 1812.

Cu mamă columbiană şi tată polonez, Rachel Zegler, în vârstă de 20 de ani, a fost selectată la 17 ani pentru a juca rolul Mariei în „West Side Story”, de Steven Spielberg, film așteptat în luna decembrie și pentru care echipa de producţie a audiat peste 30.000 de candidaţi.

Echipa a fost deosebit de impresionată de vocea tinerei, care s-a remarcat deja în numeroase producţii locale de musicaluri din New Jersey, oraşul unde s-a născut, informează Agerpres.

„Abilităţile vocale extraordinare ale lui Rachel sunt doar un aspect al talentului ei”, a comentat Marc Webb, regizorul noii versiuni a „Albei ca Zăpada”.

„Puterea, inteligenţa şi optimismul său vor deveni o parte integrantă a acestei redescoperiri a bucuriei clasicului basm Disney”, a explicat cineastul, cunoscut pentru „The Amazing Spider-Man” (2012) şi „The Amazing Spider-Man: A Hero’s Fate” (2014).

Cvasi-necunoscută publicului larg, Rachel Zegler va avea unul dintre cele mai mediatizate debuturi în carieră din istorie – pe lângă apariţiile din „Snow White” şi „West Side Story”, actriţa urmând să joace şi în „Shazam! Fury of the Gods”, continuarea de la „Shazam!”, aşteptată pentru 2023.

Alegerea unei actriţe metise pentru a o interpreta pe Albă ca Zăpada este un nou semn de deschidere din partea studioului, mult timp acuzat că a ales în special personaje principale albe în producţiile sale. La începutul anului 2021, platforma de streaming video Disney+, deţinută de compania Walt Disney, a blocat accesul copiilor sub 7 ani la vizionarea unor filme clasice de animaţie, precum „Pisicile aristocrate”, „Dumbo” sau „Peter Pan”, din cauza unor scene considerate a conţine stereotipuri ori prejudecăţi rasiale.