Președintele Klaus Iohannis ”erodează democraţia pluralistă din România”, potrivit unui briefing Oxford Analytica, o companie britanică de consultanţă fondată de un fost angajat al Consiliului Naţional de Securitate din adminitraţia Nixon.

„Întoarcerea lui Iohannis către armată şi serviciile de informaţii ridică îngrijorări cu privire la viitorul democraţiei din România”, se arată în nota The Oxford Analytica Daily Brief citată de news.ro.

Analiştii Oxford Analytica fac referire la rolul preşedintelui în ruperea coaliţiei dintre PNL şi USR şi formarea coaliţiei PNL-PSD,”partide în mod normal rivale, care deţin majoritatea locurilor în Parlament”.

”Eforturile sale (…) au subminat politica competitivă şi controlul asupra acţiunilor guvernului”, mai arată analiza.

Potrivit specialiştilor, ”popularitatea preşedintelui Klaus Iohannis este acum în cădere liberă”, având în vedere ”încercarea sa de a reduce influenţa parlamentului, permiţând epurarea judecătorilor anticorupţie şi aducând figuri militare în politică”.

Documentul face referire la numeroase deficienţe din justiţie, care pot duce la pierderea de fonduri de la Uniunea Europeană din cauza nerespectării statului de drept.

De asemenea, se apreciază că este ”puţin probabil” ca România să acceadă la Spaţul Schengen.

Documentul face referire la legile siguranţei naţionale, care, potrivit informaţiilor publicate în presă, ar spori puterile serviciilor de informaţii.

Oxford Analytica este o firmă internațională de consultanță care oferă analize strategice ale evenimentelor mondiale. A fost fondată în 1975 de David Young, un angajat american al Consiliului de Securitate Națională în timpul administrației Nixon.

Clienții Oxford Analytica includ guverne, instituții internaționale și organisme din sectorul public, precum și instituții financiare, corporații și alte organizații din sectorul privat.

Compania are acces la o rețea de peste 1.400 de cadre universitare și specialiști din întreaga lume.

Activitățile sale principale sunt în domeniile geopoliticii și macroeconomiei. Printre serviciile sale se numără o analiză zilnică cunoscută sub numele de The Oxford Analytica Daily Brief.



