Companiile din industria extractivă au consemnat cea mai însemnată creștere a soldului creditelor bancare în primul semestru 2022, acesta dublându-se față de nivelul din decembrie 2021, până la circa trei miliarde de lei, reiese din datele Băncii Naționale a României (BNR).

Ca valoarea, industria extractivă se menține în continuare pe ultimul loc în topul celor mai creditare sectoare economice.

O altă evoluție care s-a produs în primele șase luni din 2022 este creșterea accelerată a împrumuturilor accesate de companiile de utilități, de 82,2%, avans care a făcut ca stocul acestora să-l depășească, în premieră, pe cel al creditelor luate de companiile din construcții – 10,7 miliarde de lei față de 10,6 miliarde de lei.

Și sectorul construcțiilor a înregistrat o rată semnificativă de creștere a creditării în 2022, de aproape 20%.

Creditele accesate de companiile din comerț, în continuare pe locul întâi din punct de vedere al volumului, au crescut cu 15,8% în primul semestru, în vreme ce stocul împrumuturilor bancare ale companiilor din industrie au consemnat un avans de 11,9%. Și agricultura a marcat o creștere de două cifre, respectiv 10,%.

Cele mai slabe evoluții s-au înregistrat în cazul companiilor din zona de servicii și de imobiliare, cu avansuri de 2,2%, respectiv 6,4% în primul semestru.

Creștere mai accelerată a creditelor pe termen scurt

Din punct de vedere al dimensiunii companiilor care s-au bucurat de cele mai semnificative creșteri ale creditării în primele șase luni, ritmul de creștere al creditelor acordate corporațiilor a fost de două ori mai rapid decât cel al IMM-urilor, de 25,8%, respectiv 12,3%, potrivit datelor BNR.

După maturitatea reziduală a stocurilor de credite corporate reiese că împrumuturile pe termen scurt, de sub un an, s-au bucurat de o evoluție mai favorabilă, respectiv o creștere de 27,5%, decât cele pe termen lung, care au crescut cu 11,3% față de decembrie 2021. Cu toate acestea, majoritatea împrumuturilor accesate de companiile din România au o maturitate de peste un an, respectiv 64,9% din total, în ușoară scădere față de decembrie, când 67,9% din stoc avea o maturitate de peste 12 luni.

Ritmul de creștere al creditelor în lei a fost ceva mai redus decât al celor în valută, mai reiese din raportul BNR.

În ceea ce privește disciplina la plată a companiilor, rata creditelor neperformante a scăzut la 4,7% în iunie, un nou minim record.

Pe industrii, cea mai semnificativă neperformanță s-a înregistrat în cazul companiilor din domeniul construcțiilor, de 10,6%, iar cea mai redusă în cazul companiilor din zona utilităților, 1,7%.

Stocul creditelor corporate a urcat în iunie la 167,6 miliarde de lei, cu 16,5% peste nivelul din decembrie 2021.

