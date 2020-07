Alina Bica și Ioan Bene, reținuți de poliție în Italia

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, urmărită internațional cu mandat european pentru infracțiunea de favorizarea infactorilor, și Ioan Bene, de asemenea condamnat în România și urmărit internațional, au fost prinși de polițiștii din Italia. Cei doi urmează să fie aduși în țară.

Comunicatul emis de IGPR:

In urma cooperarii politienesti internationale, precum si a bunei relatii instiutionale intre ministrul afacerilor interne din Romania si ministrul de interne Italian, in aceasta seara, colegii din Italia au identificat si retinut doi urmariti internationali:

1. BICA Alina Mihaela, urmarita international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru favorizarea faptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

2. BENE Ioan, urmarit international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru fals sub inscrisuri sub semnatura privata, dare de mita, evaziune fiscala. Acesta are de executat 6 ani si 2 luni inchisoare.

Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predarii către Romania.

Alte detalii, cu privire la operatiune din aceasta seara, nu pot fi facute publice, in acest moment, procedurile judiciare fiind inca in derulare.

Multumim tuturor partenerilor instituíonali pentru sprijinul acordat in acest caz.

Asigur cetetenii ca Politia Romana va continua activitatea de depistare a tuturor persoanelor care se sustrag. Este doar o chestiune de timp, pana ii vom aduce acasa.