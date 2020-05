Airbnb concediază 25% din angajații; CEO-ul: “Când călătoriile vor fi reluate, vor arăta diferit”

de Vladimir Ionescu , 6.5.2020

Airbnb intenţionează să concedieze începând cu 11 mai 1.900 de angajaţi, adică 25% din forţa sa de muncă, motivul fiind criza fără precedent provocată de pandemia de coronavirus, relatează CNBC.

”Trecem împreună prin cea mai chinuitoare criză a vieţii noastre şi, pe măsură ce ea a început să evolueze, călătoriile globale s-au blocat”, a scris Brian Chesky, CEO-ul companiei, într-o notă adresată angajaţilor.

Afacerile Airbnb au fost afectate grav, veniturile din acest an fiind estimate la mai puţin de jumătate faţă de cele obţinute în 2019, spune Chesky, care adaugă și incertitudinile ce urmează:

Ne confruntăm cu două adevăruri dure: Nu știm când vor fi reluate călătoriile. Când călătoriile vor fi reluate, vor arăta diferit. Călătoriile în această lume nouă vor arăta diferit, iar Airbnb trebuie să evolueze în consecinţă

Anterior concedierilor, Airbnb avea 7.500 de angajaţi.

Airbnb va opri proiectele legate de hoteluri, o divizie de transport şi cazări de lux, a arătat directorul general.

Angajaţii americani concediaţi vor primi salariul de bază pentru 14 săptămâni plus o săptămână în plus pentru fiecare an lucrat la Airbnb. Airbnb va mai oferi angajaţilor americani asigurare medicală pentru o perioadă de 12 luni. Data de 11 mai va fi ultima zi de lucru pentru angajaţii afectaţi din Statele Unite şi Canada.

Airbnb a fost puternic afectate, în toată lumea înregistrându-se o retragere masivă a apartamentelor oferite spre închiriere pentru termene scurte și scoaterea lor pe piață pentru închirierea pe termen lung. Se așteaptă să urmeze o scădere a prețurilor la chirii, care urcaseră tocmai din cauza acestui sistem de închiriere în regim de hotel ce a pus presiune pe piață.