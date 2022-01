One United Properties a a recepţionat joi proiectul One Herăstrău Towers în zona de nord a Capitalei, scrie News.ro.

Construcţia imobilului a durat doi ani, iar valoarea brută de dezvoltare a acestui proiect este de aproximativ 54,3 milioane de euro.

”Compania One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti (simbol ONE), anunţă realizarea recepţiei pentru dezvoltarea One Herăstrău Towers.

Construcţia imobilului a fost începută în urmă cu doi ani, iar acum îşi va primi rezidenţii şi chiriaşii. Valoarea brută de dezvoltare (GDV) a acestuia este de aproximativ 54,3 milioane euro. One Herăstrău Towers este în acest moment vândut în proporţie de 90%”, anunţă compania.

Cele două turnuri rezidenţiale includ 139 de unităţi locative, în vreme ce parterul şi primul etaj al ansamblului au o suprafaţă de aproximativ 5.000 de mp destinată spaţiilor comerciale şi birourilor.

Compania are în derulare un parteneriat şi cu Le Manoir pentru deschiderea unui concept de gourmet market în cadrul One Herăstrău Towers.

„Atunci când dezvoltăm un proiect, ne propunem să realizăm mixul perfect între locaţie, arhitectură, design, standarde înalte în ceea ce priveşte construcţia şi servicii integrate pentru viitorii rezidenţi.



One Herăstrău Towers îndeplineşte toate aceste criterii şi pe deasupra include o dezvoltare boutique commercial & offices la parter şi primul etaj, o formulă de succes pe piaţa imobiliară actuală, prin care răspundem cerinţelor specifice ale clienţilor.

Credem că acest tip de dezvoltări, deja populare, vor câştiga şi mai mult teren în perioada următoare”, declară Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.