Economia a frânat în T2 – creșterea în S1 a fost de doar 0,7%. Bancherii își reduc prognozele pentru 2024

Datele publicate de INS arată o creștere mult sub așteptări pentru PIB, de doar 0,1%, în al doilea trimestru, comparativ cu T1/2024, ceea ce pune în pericol obținerea țintei de creștere pentru întregul an.

Per total, în primul semestru din acest an, Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,7% (serie brută) comparativ cu semestrul I 2023, şi cu 1,5% (seria ajustată sezonier), cu mult sub așteptările pieței de 2,3%.

Cauze: au căzut industria și construcțiile rezidențiale

Deși nu au fost publicate elementele care au dus la întârzierea creșterii economice în T2/2024, analiștii de la ING Bank subliniază următoarele aspecte:

Datele publicate până acum arată o accelerare a consumului privat, susținut de creșterea reală cu două cifre a salariilor și de creditele de consum.

Exporturile nete continuă cel mai probabil să dezamăgească și să frâneze creșterea economiei

În plus, stocurile ar putea ca și ele să fi contribuit la diminuarea PIB.

Posibile întârzieri ale lucrărilor de investiții ar putea să fi influențat negativ PIB-ul din T2/2024.

Pe partea ofertei, industria a continuat să aibă rezultate slabe în T2/2024, construcțiile rezidențiale și comerciale au scăzut, creșteri înregistrând doar lucrările inginerești.

Băncile își refac prognozele pe 2024

Analiștii ING Bank, în baza datelor macro prezentate până acum, anunță revizuirea în scădere a prognozei de creștere a PIB de la 2,8% în 2024 la 2%, considerată a fi încă o estimare optimistă.

Și economiștii de la Erste Bank anunță că cel mai probabil urmează o reevaluare în scădere a prognozei pentru întregul an, de la 2,6% pentru întregul an. Și ei anticipează o creștere a PIB pentru întregul an în jur de 2%.

În prognoza de primăvară Comisia Națională de Prognoză proiecta pentru acest an un foarte optimist 3,4% pentru creșterea PIB, un avans puternic față de 2,1% în 2023.

În UE, avansul PIB în T1/2024 a fost de 0,3%

În al doilea trimestru al anului 2024, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,3% atât în ​​zona euro, cât și în UE, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei primeste estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În primul trimestru al anului 2024, PIB-ul a crescut tot cu 0,3% și în zona euro și în UE.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,8% în UE în al doilea trimestru din 2024, după +0,5% în zona euro și +0,6% în UE în trimestrul precedent.

