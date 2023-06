4 mld. lei pe 2023 – impactul bugetar al creșterilor acordate sub presiunea protestelor: OUG de creștere a salariilor în instituțiile de forță și la personalul auxiliar din sănătate

Impactul bugetar al creșterilor de venituri aprobate de guvern sub presiunea protstelor în ultima lună se ridică la patru miliarde de lei în acest an, a declarat joi ministrul Finanțelor, Adrian Câciu. Majorările respective vor însemna un plus de 8 miliarde la cheltuielile recurente din anii viitori.

Una dintre reglementările ce conțin majorări solicitate de sindicate a fost aprobată în ședința de joi a Guvernului.

„La acest moment, efortul pe care statul român îl face, şi am avut o anumită programare bugetară şi suntem într-o procedură de deficit excesiv, efortul total pe toate elementele de ajustare salarială pe care le avem şi nu numai în Educaţie, vorbesc şi celelelalte domenii la care s-a acţionat, inclusiv azi, dar şi revenirea sau ajungerea la grila din anexa 8 se ridică la patru miliarde lei, pentru restul de ani de aici încolo. Deci la acest moment eu aş spune că ar trebui să aşteptăm finalul semestrului I ca evoluţie economică şi să se înfăptuiască ceea ce cerem instituţiilor cu atribuţii de colectare. Să se înfăptuiască şi alt lucru, pentru că nu numai din veniturile pe care le plătiţi dumneavoastră trebuie să vină aceste sume pe care să le punem la dispoziţia societăţii, dar şi din programele naţionale economice de multiplicare economică, de investiţii private”, a declarat ministrul Adrian Câciu, la finalul şedinţei de joi a Executivului.

Ministrul Finanţei a adăugat că „acei bani pe care noi i-am pus la dispoziţie la diverse ministere pentru programe care să ajungă în economie trebuie duşi cât mai rapid, ca să asigure multiplicare economică, să asigure venituri suplimentare la buget şi atunci în partea a doua a anului vom avea această discuţie”.

Reamintim că Executivul a aprobat deja OUG prin care a majorat cu 1.000 de lei brut salariile cadrelor didactice și cu 400 de lei remunerațiile personalului nedicactic din Educație, sperând să-i convingă astfel pe protestatari să renunțe la greva generală. reglementarea are un impact de peste 2,1 miliarde de lei, în acest an.

Guvernul a aprobat OUG cu măririle salariale restante din Sănătate și din instituțiile de forță

Guvernul a aprobat majorări salariale pe anexele 2 şi 6 din Legea salarizării unitare în sistemul bugetar, care vizează, pe de o parte, familia ocupaţională ‘Sănătate şi Asistenţă socială’ şi, pe de altă parte, zona de ‘Apărare, Ordine publică şi Siguranţă naţională’, inclusiv lucrătorii din penitenciare, a declarat, joi, ministrul Muncii, Marius Budăi, după încheierea ședinței executivului.

„Efortul bugetar pentru anexa 2 este în jur de 406 milioane de lei, un efort de 350 de milioane, de acum până la sfârşit de an, pentru ‘Asistenţă socială’, şi 56 de milioane de lei pentru ‘Sănătate’. Iar efortul este de 700 de milioane de lei, până la sfârşitul anului, pentru toţi cei care intră pe anexa 6, repet, nu numai ‘Apărare, Ordine publică şi Siguranţă naţională’, ci şi lucrătorii din cadrul penitenciarelor”, a explicat Marius Budăi.

Începând cu data de 1 iunie 2023, salariile personalului prevăzut în Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi Asistenţă socială” din Legea-cadru nr. 153/2017, se stabilesc la nivelul celor prevăzute de această lege pentru anul 2022.

Măsura a fost luată de Executiv pentru o parte din personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar, cum ar fi statisticienii medicali, registratorii medicali, infirmierele, brancardierii şi îngrijitoarele, care nu au atins nivelul maxim de salarizare prevăzut în grilă, spre deosebire de restul personalului cu studii superioare salarizat pe aceeaşi anexă, fiind astfel eliminate dezechilibrele de natură salarială din acest sector.

De asemenea, ordonanţa de urgenţă vizează majorarea salariilor de bază pentru angajaţii din asistenţă socială. În acest sens, s-a ţinut seama de problema majoră cu care se confruntă acest domeniu, respectiv lipsa personalului de specialitate, precum şi de provocările de care s-a lovit acest sistem (pandemia COVID, criza din Ucraina, creşterea numărului persoanelor vârstnice în România sau criza forţei de muncă în domeniul asistenţei sociale şi migrarea acesteia), precizează un comunicat al Ministerului Muncii.

Tot de la 1 iunie cresc şi soldele şi salariile de funcţie ale personalului prevăzut în Anexa nr. VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională” din Legea-cadru nr. 153/2017 care se stabilesc, de asemenea, la nivelul celor prevăzute pentru anul 2022.

„Şi în acest caz se urmăreşte eliminarea inechităţilor salariale, având în vedere că pentru o parte a personalului din Anexa nr. VI a fost deja atins nivelul soldelor şi salariilor de funcţie prevăzut de Legea-cadru pentru anul 2022, prin adoptarea OUG nr. 168/2022”, transmit reprezentanţii Ministerului Muncii.

