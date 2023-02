3Sun, construită de compania Enel în Catania, va deveni până în 2024 cea mai mare fabrică de panouri solare din Europa, cu o capacitate de producţie anuală de 3 GW. Proiectul numit TANGO (iTaliAN Giga factorOry) presuspune o investiție de 600 de milioane de euro, dintre care 180 de milioane sunt fonduri europene. 3Sun este una dintre cele şapte iniţiative selectate de Comisia UE ca parte a primului apel de fonduri pentru inovare dedicate proiectelor de anvergură.

Proiectul reprezintă extinderea actuală a fabricii, de la o capacitate de producţie anuală de 200 MW la aproximativ 3 GW pe an, prin dezvoltarea iniţială a modulelor fotovoltaice folosind tehnologia de heterojuncţie de siliciu (HJT), care oferă performanţe îmbunătăţite în comparaţie cu tehnologiile convenţionale, scrie News.ro, care citează un comunicat al companiei italiene Enel.

O tehnologie inovatoare numită „Tandem” va fi apoi implementată, depăşind semnificativ eficienţa celulelor fotovoltaice de astăzi, oferind cu peste 30% mai multă eficienţă şi îmbunătăţind în acelaşi timp fiabilitatea panoului. producția lor va demara la sfârșitul anului 2025.

Proiect inclus în ”PNRR-ul” italian

Procesul de extindere, care a început în aprilie 2022 şi este de aşteptat să fie finalizat până în 2024, va consta în două etape: o capacitate operaţională de 400 MW va fi disponibilă din septembrie 2023, în timp ce capacitatea operaţională completă va fi atinsă până în iulie 2024.

”3Sun va deveni până în 2024 cea mai mare fabrică de panouri solare din Europa, cu o capacitate de producţie anuală de 3 GW şi va utiliza o tehnologie inovatoare, unică la nivel global”, anunţă Enel.

Proiectul a fost depus şi în cadrul apelului de acces la fondurile din Planul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă (NRRP) al Italiei aferente Misiunii M2C2 Investiţie 5.1 „Energie regenerabilă şi baterii” – subinvestiţia 5.1.1 „Tehnologie PV”, cu Contract de Dezvoltare gestionat de actualul Minister al Întreprinderilor şi Made in Italy (MIMIT). Aceste două fonduri ar putea aduce finanţarea totală a proiectului până la o sumă maximă de 188 de milioane de euro.

Gilberto Pichetto Fratin, ministrul Mediului şi Securităţii Energetice, spune că această investiţie are o semnificaţie politică puternică, aceea de a elibera Italia de dependenţa externă, în special de China, şi atunci când vine vorba de producerea de sisteme de energie regenerabilă.

Sicilia, potențial lider european în producţia de energie

„O astfel de independenţă se obţine prin calitate şi inovaţie, prin capacitatea de a produce elemente mai bune, mai performante şi mai durabile, care sunt mai uşor de eliminat şi reciclat. Ca şi în multe alte domenii, Italia are succes nu doar pentru că produce cantităţi mari la un preţ bun, ci pentru că produce tot ce este mai bun în lume. Şi doar cel mai bun jucător are cea mai bună piaţă. Producţia de la Gigafactory este, de asemenea, în concordanţă cu angajamentul guvernului de a instala din ce în ce mai multe centrale de energie regenerabilă şi să ajungă până la un nivel de producţie de cel puţin 8 până la 10 GW pe an, esenţial pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare pe care Italia s-a angajat să le îndeplinească nu numai în Europa, ci şi pe plan internaţional. Această cercetare de ultimă generaţie este motorul tehnologic cheie pentru o ţară care a decis să devină centrul energetic al Europei”, spune Gilberto Pichetto Fratin, ministrul Mediului şi Securităţii Energetice.

Ditte Juul Jørgensen, directorul general al Direcţiei Generale Energie din cadrul Comisiei Europene, a declarat că tranziţia europeană la energie curată se concretizează prin proiecte precum acesta: ”Proiectul va permite valorificarea potenţialului uriaş de răspândire a surselor regenerabile de energie în zona portului Catania, transformând Sicilia într-un lider european în producţia de energie solară cu valoare adăugată tehnologică ridicată şi deschiderea unui coridor internaţional pentru energie curată de care poate beneficia nu numai Italia, ci întreaga Uniune Europeană. Este o oportunitate majoră pentru a consolida forţa de muncă calificată, de a stimula investiţiile în reţea şi de a creşte independenţa energetică a Europei, în conformitate cu planul REPowerEU”, spune Ditte Juul Jørgensen, directorul general al Direcţiei Generale Energie din cadrul Comisiei Europene.

Preşedintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, afirmă că investiţia Enel în Gigafactory 3Sun din Catania arată cât potenţial are Sicilia pentru a fi o platformă mediteraneană pentru energiile regenerabile şi tehnologii conexe.

Oportunități de angajare, într-una dintre cele mai sărace regiuni ale Italiei

Beneficiile proiectului include oportunităţi de angajare. În cadrul întâlnirii s-a anunţat că astăzi va începe procesul de selecţie pentru angajarea primilor 550 de absolvenţi de gimnaziu. Noii angajaţi vor ocupa posturile tehnice şi operaţionale la fabrică în domenii precum producţie, întreţinere, servicii auxiloare, calitatea produselor şi de operatori în cadrul fabricii.

În 2022, au fost angajaţi şi 50 de absolvenţi de facultate, iar procesul de selecţie pentru încă 100 este în desfăşurare. Odată cu aceste noi angajări, echipa 3Sun, care include deja peste 200 de persoane, se va extinde considerabil, ajungând la aproximativ 900 de persoane în total. Nu numai că Gigafactory va creşte numărul de locuri de muncă directe, dar va genera şi un total de 1.000 de locuri de muncă indirecte, inclusiv cele actuale, până în 2024.

****