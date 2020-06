350 de personalități britanice din sfera civică, economică, sindicală și religioasă cer relansarea economiei către o reconstrucție mai echitabilă și mai verde

de Iulian Soare , 29.6.2020

Un număr de 350 de lideri ai mediului de afaceri, ai marilor organizații sindicale, de lideri religioși și ai societății civile au semnat apelul “Build Back Better”.

Potrivit unui sondaj prezentat de aceștia la lansarea campaniei pentru o reconstrucție economică mai echitabilă și mai verde, doar 6% din britanici ar dori revenirea la tipul de economie anterior pandemiei de coronavirus.

Semnatari sunt, printre alții, fostul arhiepiscop de Canterbury Rowan Williams, șefii Oxfam, Shelter, Tate Modern, Save the Children, Trussell Trust, Greenpeace și Friends of the Earth, șeful Confederaţiei Industriei Britanice, cei ai camerelor de comerț etc.

“Pe măsură ce țara începe să iasă din criză, devine clar că oamenii vor un viitor mai bun, nu o simplă revenire la ceea ce a fost. Așa cum s-a întâmplat și cu celelalte mari crize din trecut – de la războaie, la Marea Depresiune – s-a convenit universal că nu este drum de întoarcere”, a declarat Lord Kerslake pentru The Guardian. În acest moment, care este o provocare pentru toți – guverne, afaceri, societatea civilă și cetățeni – trebuie puse întrebări profunde, despre ce societate și economie vrem să construim, a adăugat el.

Ce arată sondajul prezentat de YouGov:

31% din britanici doresc schimbări mari privind ieșirea economiei din criză

28% vor schimbări moderate

6% nu vor să vadă schimbări, vor întoarcerea la economia și societatea de dinainte de apariția noului coronavirus.

De asemenea: