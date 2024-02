1,292 milioane de angajați bugetari, în decembrie 2023 – scădere la Sănătate, creștere la administrația locală

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România a urcat în decembrie 2023 la 1.292.559, cu aproape 14.000, față de aceeași lună a anului anterior. În administrația locală, unde numărul a crescut cel mai mult, s-au înmulțit bugetarii din primării și consilii județene, dar s-a redus personalul din spitale și alte unități sanitare.

Din totalul celor 827.393 de angajaţi din administraţia publică centrală, 608.152 lucrau, în decembrie 2023), în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 5.745 angajaţi comparativ cu ianuarie 2023).

Creșterile de personal comparativ cu ianuarie 2023

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra, în decembrie 2023, în următoarele instituții:

Ministerul Educaţiei, respectiv 302.040 (294.930 în ianuarie 2023)

Ministerul Afacerilor Interne – 123.808 (125.548 la începutul anului trecut)

Ministerul Apărării Naţionale – 72.658 (73.387 în ianuarie 2023)

Ministerul Finanţelor – 24.879 (24.779 în ianuarie 2023)

Ministerul Sănătăţii -18.295 (18.236 în ianuarie 2023).

În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.279 de posturi (plus 1.054 faţă de ianuarie 2023), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.886 (plus 255), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 166.076 de posturi ocupate (plus 2.614).

Administrația locală – a crescut numărul angajaților din primării și consilii județene, dar a scăzut personalul din spitale și învățământ

În administrația publică locală, numărul total al bugetarilor a urcat de la 461.099 în decembrie 2022, la 465.166 în decembrie 2023.

Surprinzătoare este evoluția pe instituții, întrucât acolo unde se înregistra deficit mare de personal, statistica arată că situația s-a agravat, în timp de primării și consilii județene s-au ocupat în continuare posturi vacante ori au fost create unele noi:

astfel, în autoritățile executive locale, numărul a urcat de la 276.517, la 280.491 (cu 3,974)

în unitățile publice de sănătate din subordinea autorităților locale, personalul a scăzut de la 146.401, la 145.886 (cu 515)

în învățământul preuniversitar – de la 4.783, numărul a coborât la 4.574 (109)

