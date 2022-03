Ziua a 12-a: Bombardamente masive în orașele de pe linia frontului, avans limitat al trupelor ruse

A 12-a zi a războiului din Ucraina a fost una a bombardamentelor masive asupra orașelor de pe linia de front. Forțele terestre rusești, arată harta Institute for the Study of War, au avansat foarte puțin în Ucraina.

Trupele ruse și-au concentrat forțele pe încercuirea orașelor Kiev, Harkov, Cernigov, Sumi, Mariupol și Nikolaev, potrivit Statului Major al Armatei Ucrainei.

Ce se petrece în teren

La periferia Kievului, în suburbia Irpin, au căzut neîncetat bombe rusești, dar autoritățile spun că 2.000 de civili au reușit să plece din regiune. Tot în apropierea capitalei, în Gostomel, consiliul local a anunțat că primarul Yuri Prilipko a fost împușcat în timp ce distribuia pâine și medicamente. Forțele rusești încearcă să ocupe Aerodromul strategic Gostomel.

În sud, orașul Mykolaiv a fost atacat. Ucraina spune că artileria a lovit peste noapte zonele rezidențiale ale orașului, care se află între Crimeea anexată de Rusia și orașul-port poziționat la sud de Odesa.

Zeci de mii de civili rămân prinși sub bombardamente în alt oraș-port, Mariupol, fără energie electrică și cu alimente și apă insuficiente. Controlul asupra Mariupol ar oferi Rusiei un coridor terestru între Crimeea și regiunile ”independente” susținute de ruși, Lugansk și Donețk.

Armata rusă a pierdut Ciuhuv

Oficialii ucraineni spun că forțele armate ale Ucrainei au preluat din nou controlul în orașul Ciuhuv din estul țării, relatează BBC.

Statul Major al Ucrainei a spus că forțele Kievului au capturat orașul de la trupele ruse și au provocat pierderi grele forțelor Moscovei în timpul bătăliei.

Oficialii ucraineni au mai susținut că doi comandanți ruși de rang înalt au fost uciși în timpul bătăliei pentru orașul cu o populație de aproximativ 31.000 de oameni.



Ciuguiv se află în apropiere de Harkov, care a fost bombardat puternic de forțele ruse.

Ucraina face bilanțul pierderilor rusești

Ucrainenii au anunțat luni că 30 de elicoptere ar fi fost distruse pe aeroportul Herson, iar forțele navale ucrainene care apără regiunea Odesa ar fi lovit o navă rusă în Marea Neagră.

Statul Major General al Forțelor Ucrainene a anunțat luni că a ucis peste 11.000 de soldați ruși de la începutul invaziei. Bilanțul pierderilor de echipamente rusești: