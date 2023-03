Xi Jinping pregătește o revizuire profundă a guvernului și a instituțiilor de partid din China la Congresul Național al Poporului (NPC) din acest an, care își începe sesiunea anuală duminică, transmite The Guardian.

Marți, Partidul Comunist Chinez (PCC) a pus la punct schimbări de „mare anvergură”, care ar urma să includă o reorganizare a organismelor însărcinate cu gestionarea sectoarelor financiare și tehnologice, precum și a celor responsabile pentru securitatea statului. Toate schimbările au în vedere un singur scop: consolidarea controlului partidului.

Xi este cel mai puternic lider al Chinei de la Mao Zedong încoace. La congresul PCC din octombrie, a fost numit secretar de partid și șef al comisiei militare pentru un al treilea mandat, după ce în 2018 a desființat limita de două mandate, deschizându-și calea pentru a conduce pe viață. Acest lucru va fi reafirmat la Congresului din acest an, când lui Xi i se va încredința al treilea mandat de președinte.

Toți oamenii președintelui

Pentru posturile care nu sunt deținute de Xi, limita de doi mandate se aplică în continuare. Li Keqiang, premierul, ar urma să fie înlocuit de Li Qiang, avansat pe locul doi al Comitetului Permanent al PCC în octombrie. Li Qiang, un aliat apropiat al lui Xi și al fostului său șef de cabinet, a fost secretarul de partid pentru Shanghai în timpul blocajelor de două luni din 2022.

Promovarea rapidă a unui cadru care nu a ocupat anterior o funcție de conducere în guvern indică măsura în care Xi prețuiește loialitatea în defavoarea experienței.

He Lifeng, un alt aliat al lui Xi, ar urma să fie numit vicepremier responsabil cu politica economică, precum și să fie luat în considerare pentru rolul de șef de partid la Banca Populară din China. O altă schimbare care ar urma să aibă loc este înființarea unui nou comitet de partid care să supravegheze banca centrală și alte instituții financiare. O astfel de schimbare, cu He la cârma guvernului și a băncii centrale, ar centraliza puterea și luarea deciziilor sub Xi.

Mutarea controlului de la guvern la Partid

„Sub Xi, partidul și guvernul au fost reunite. Guvernul se diferențiază tot mai puțin și a devenit mai puțin eficient”, a comentat Richard McGregor, un membru senior al think tank-ului Lowy Institute și autor al unei cărți despre PCC.

O altă schimbare despre care se vorbește este că Ministerul Securității Publice și Ministerul Securității Statului ar putea fi scoase din portofoliul Consiliului de Stat și plasate sub supravegherea unui comitet pentru afaceri interne nou creat, controlat de partid.

„Mutând atât de multe dintre aceste funcții de bază de sub supravegherea statului îl va slăbi și în același timp va întări foarte mult puterea Comitetului Central al partidului și, desigur, lui Xi Jinping”, a comentat și Patricia Thornton, profesor de Politica chineză la Universitatea Oxford.

Partidul îndeamnă școlile să reziste opiniilor occidentale eronate

Săptămâna trecută, PCC și Consiliul de Stat au publicat o opinie comună privind educația juridică. Documentul face apel la instituțiile statului „să urmeze gândirea lui Xi Jinping” privind statul de drept și îndeamnă școlile „să se opună și să reziste opiniilor occidentale eronate”, cum ar fi „guvernul constituțional” și „independența sistemului judiciar”.

Unii analiști se așteaptă ca opinia să fie oficializată sub o anumită formă în cadrul Congresului. Limbajul amintește de cele „Două instituții” și „Două garanții”, sloganuri PCC care îl identifică pe Xi și ideologia sa drept „nucleul” partidului. „Cele două garanții” au fost adăugate la Carta partidului în 2022.

Adoptarea legilor în regim de „urgență”

De asemenea, NPC urmează să ia în considerare modificarea procesului legislativ. Una dintre propuneri este de a permite ca legile să fie adoptate în regim de „urgență”.

Changhao Wei, coleg de cercetare la Centrul Paul Tsai China, a declarat că prevederea „ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru cei care apreciază transparența legislativă și predictibilitatea, deoarece proiectul nu definește urgența și nu o leagă de o mecanisme de răspuns existente, astfel încât legislativul are libertatea totală de a decide dacă există o urgență.”

Pe lângă schimbările politice, NPC va anunța și ținta oficială de creștere a PIB-ului pentru anul următor. Analiștii se așteaptă sa fie intre 5% și 6% din PIB, o îmbunătățire semnificativa fata de rezultatul de anul trecut, de 3% din PIB.

Guvernul este așteptat să anunțe totodată și bugetul pentru apărare, care a crescut în fiecare an și este așteptat să crească și în 2023, în contextul tensiunilor privind Taiwanul.

