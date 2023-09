Volker Raffel, director general E.ON România: ”Vrem să conectăm 700 de MW panouri fotovoltaice în fiecare an. 700 de MW înseamnă producția unei unități de la Cernavodă.”

Directorul general al E.ON România afirmă că, la nivelul UE, sunt conectate în rețelele electrice 500 de panouri fotovoltaice în fiecare oră.

”Înseamnă că trebuie să evacuăm această energie și acolo este problema. Noi, la E.ON am făcut treaba noastră, am întărit rețelele, am conectat consumatori, am dublat sumele pentru investiții în acest an. După dacă toate panourile fotovoltaice sunt conectate, trebuie să evacuăm energia. Și cu asta ajungem la agenda Strategiei naționale”, afirmă Volker Raffel.

”Așteptările E.On sunt să conectăm 700 de MW din panouri fotovoltaice în fiecare an. 700 de MW înseamnă producția unei unități de la Cernavodă.

În prezent, ne confruntăm cu cea mai mare nevoie de investiții în infrastructura de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale din România de la electrificare și gazificare încoace. Ne-am ținut promisiunile, iar E.ON a investit peste 2 miliarde de euro în ultimii 18 ani și dorim să investim mai mult decât atât până la sfârșitul acestui deceniu, adică mai mult decât dublul sumei anuale actuale. Acest lucru se va întâmpla numai într-un cadru echilibrat”, spune oficialul E.ON România.

”Este o cerință minimă ca impozitarea industriei energetice să fie revizuită imediat pentru a asigura buna funcționare a sistemului energetic în iarna care vine și pentru a pregăti infrastructura românească”, a declarat Directorul general al E.ON România în cadrul Conferinței CDG ”România și noua ordine energetică europeană: rolul, locul, businessul”, organizată marți la Palatul Parlamentului.

Principalele declarații ale lui Volker Raffel: