Virgil Popescu: Avem planuri-pilot pentru construcția unei centrale pe hidrogen la Halânga

de Vladimir Ionescu , 23.4.2021

România se numără printre puținele state europene care nu are la ora actuală o strategie coerentă pentru hidrogen, deși este un ”combustibil în vogă”, a afirmat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, precizând că există un plan-pilot pentru construcția unei centrale la Halânga.

”Lucrăm la un grup de lucru pentru a putea să ne apucăm de această strategie pentru hidrogen. Din păcate, România nu are o strategie pentru hidrogen, probabil este printre puținele țări din UE care nu are o strategie pentru hidrogen. Ne dorim să începem să finalizăm această strategie pentru hidrogen. Hidrogenul este un combustibil în vogă. Avem planurile-pilot de construcție a unei centrale, de exemplu, la Halânga, (…) pe amplasamentul vechii termocentrale pe cărbune de la Halânga se va construi, e un program pilot, o centrală de producere a energiei electrice pe gaz natural în amestec cu hidrogen de 150 de MW, un parc solar de 50 MW și o producție prin electroliză de hidrogen, iar hidrogenul produs cu cea regenerabilă va fi reintrodus în circuit și ars în amestec cu gaz natural, în așa fel încât să producem o energie mai curată pe bază de gaz natural. Este un proiect pilot pe care l-am prezentat la Bruxelles, care, eu zic că, a stârnit o reacție foarte pozitivă, atât când am discutat cu dna Comisar Kadri Simson, cât și în alte discuții cu specialiști din DG Energy. Este un proiect care cred că merită să fie multiplicat”, a declarat Virgil Popescu, în cadrul conferinței “Aspen Dialogues: Noi oportunităţi de investiţii pentru sectorul energetic românesc”, citat de Agerpres.

El a precizat totodată că România trebuie să continue bătălia astfel încât să poată fi folosit în interiorul taxonomiei UE gazul natural.

“Ne-am bătut la Bruxelles, Cristi Bușoi (n.r. europarlamenar PNL) știe foarte bine, săptămâna aceasta și săptămâna trecută, pe taxonomie: pe gaz, pe nuclear. Nu am câștigat, nici nu am pierdut. Putem spune că s-a amânat un pic discuția pe taxonomie, iar gazul și nuclearul, împreună cu agricultura, vor fi discutate într-un act delegat ulterior”, a declarat Virgil Popescu.

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri privind îmbunătățirea fluxului de investiții către activități durabile în întreaga Uniune Europeană, așa-numita taxonomie UE. T

oxonimia UE este un sistem de clasificare pentru investiții durabile folosit la nivelul UE. Comisia Europeană urmărește ca UE să devină lider la nivel mondial în domeniul stabilirii standardelor în materie de finanțare durabilă.