Violeta Alexandru: Ordonanţa pentru creşterea alocaţiilor „se aplică de mâine”. Creșterea se va face în etape

de Vladimir Ionescu , 1.8.2020

Ordonanța de urgență care prevede majorarea în etape a alocațiilor copiilor, până la dublarea lor , a fost adoptată de Guvern, vineri.

Etapele de creştere vor fi câte două pentru 2021, în prima parte a anului, în februarie, aferent lunii ianuarie, tot în procent de 20%, “ca şi cel pe care îl aplicăm acum, în această jumătate de an”, respectiv o alta în august, tot de 20%. Creşterea va fi similară şi în 2022, respectiv la începutul anului şi în august, pentru iulie”, a declarat Violeta Alexandru (foto), ministrul Muncii.

„Am adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind dublarea alocaţiilor copiilor. Nu sunt alte modificări. Am cerut puncte de vedere Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social. Acestea sunt consultative. Am trecut prin observaţii şi am integrat conform opticii pe care am avut-o şi anume de a dubla alocaţiile pentru copiii români de aşa manieră încât ele să poată fi acoperite de posibilităţile bugetului. Nu sunt modificări faţă de ceea ce am anunţat acum două zile. Am parcurs, practic, procedura care trebuia parcursă în vederea publicării ei în Monitorul Oficial”, a spus ministrul, după şedinţa de Guvern, citată de Agerpres.

Întrebată ce se va întâmpla dacă în Parlament Ordonanţa va fi modificată, în condiţiile în care PSD a anunţat că va depune amendamente pentru mărirea sumelor, Violeta Alexandru a răspuns: “În momentul în care PSD face acest lucru se vor opri plăţile pentru copii, ca să înţelegem care este consecinţa. Din punctul nostru de vedere, începând de mâine, Ordonanţa îşi are aplicare în practică. Acest lucru înseamnă că ne pregătim de organizat sistemul de plăţi pentru creşterea prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă”.

“Vă asigur că fundamentarea pe care am făcut-o pentru etapele în care vor fi mărite alocaţiile până la 100% este o fundamentare bazată pe posibilităţile bugetului. Nu înţelegem să punem în discuţie, că nu este cazul, hotărârea Curţii Constituţionale, ci am aplicat-o în relaţie cu posibilităţile bugetului. Orice tentativă a PSD de a debloca sau de a schimba textul Ordonanţei înseamnă să oprim plăţile pe care în acest moment le avem în organizare şi PSD va trebui să răspundă pentru acest lucru”, a adăugat ministrul Muncii.