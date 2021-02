VIDEO Ștefan Apăteanu (Edu Apps): Nevoia de pregătire și formare a cadrelor didactice este apăsătoare. Ar trebui regândit masteratul didactic

de Redacţia , 25.2.2021

Ștefan Apăteanu, CEO, Edu Apps a vorbit la VIDEO CONFERINȚA „Examenul de absolvire a pandemiei: Skill-urile de bază garantate de sistem, pe care tinerii trebuie să le aibă la intrarea în economia viitorului iminent”, organizată de CursDeGuvernare.ro în 18 februarie, despre facilitățile oferite elevilor și profesorilor și nevoile existente.

Printre provocările amintite: pregătirea profesorilor și felul în care aceștia folosesc aplicațiile. „Am văzut profesori care dădeau teme, dar copii rezolvau totul pe caiet și le făceau poză și apoi le puneau în Google Classroom, când copilul putea să scrie direct de la tastatură. are segmentul pentru ca temele să fie făcute direct în aplicație.”, spune fondatorul și managerul Edu Apps.

De asemenea, au fost situații când tabletele au ajuns la elevi, dar nu există internet, pentru că furnizorul nu avea acoperire în unele zone. „Sunt mii de profesori care au urmat cursurile noastre și le vom diversifica și cu un curs care se adresează elevilor, pe care îl dorim acreditat și care să țină locul probei TIC de la Bacalaureat”, explică acesta.

Nevoia de pregătire și formare a cadrelor didactice devine tot mai apăsătoare. Ar trebui reevaluat și regândit chiar și masteratul didactic existent, a mai spus Apăteanu.

Cum ar arăta sistemul care să pregătească elevii pentru meseriile de mâine? El nu are cum să nu aibă legătură cu sistemul, cu profesorii cu care ajung să interacționeze. „Nouă ne place sistemul finlandez, unde învățământul vocațional acoperă și calificări întâlnite acum doar în sistemul universitar – pregătești pe anumite sectoare specialiști care să vor răspunde nevoilor din piață foarte rapid. Ne gândim nu numai la IT, ci și la turism, media, sănătate, servicii sociale etc. Nevoia există de câțiva ani”.

Ce s-a întâmplat până acum în pandemie este doar începutul, un început care speram noi să se fi întâmplat acum 10 ani, subliniază Ștefan Apăteanu,

Acesta a detaliat și proiectele pe care compania sa le derulează, urmăriți în intervenția video integrală, aici:

