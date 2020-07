VIDEO Răzvan Atim, UiPath: „Un robot a procesat în 10 zile 110.000 de cereri de la cetățeni”

de Redacţia , 18.7.2020

Răzvan Atim, General Manager pentru Europa de Est al UiPath, a vorbit în cadrul conferinței „Economia viitorului post-COVID: planurile României în strategia Europei”, organizată miercuri de cursdeguvernare.ro despre beneficiile automatizării, în special în cadrul administrației publice.

Acesta a spus că automatizarea poate rezolva mare parte din neajunsurile cauzate de rularea de aplicații vechi în instituții și, mai important, ar crește semnificativ rapiditatea și corectitudinea cu care sunt rezolvate problemele cetățenilor.

Un exemplu concludent, implementat de UiPath în România în timpul crizei coronavirus, la ANPIS- Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, unde un ”robot” a realizat în 30 de secunde verificări pe care un funcționar public le făcea în 15 minute.

Intervenția VIDEO integrală din cadrul conferinței, aici:

Răzvan Atim explică: ”În România, la ANPIS, am reușit să implementăm în 2 săptămâni – și nu vorbim doar de automatizare, ci și de consultanța preliminară pentru a face procesul mult mai pregătit pentru automatizare. Concret, un robot a procesat în 10 zile 110.000 de cereri de la cetățeni pentru ajutorul financiar de la stat conform OUG 30.

Între prelucrarea manuală și aportul robotului este o diferență clară: omul putea să facă verificările, manual, în 15 minute, robotul le-a făcut în 30 de secunde.

Oamenii din instituție ne-au sprijinit tot timpul, au fost foarte deschiși, au înțeles beneficiile. În final, au fost 38 de județe care au apelat la un asistent robotic să îi ajute la prelucrarea de volume de date foarte mari.”

UiPath, lansat în special pe nișa RPA (Robotic Process Automation), a atins o capitalizare de 10 miliarde dolari americani și în criza coronavirus a lucrat pro-bono pentru instituții europene.

Răzvan Atim explică beneficiile automatizării în sectorul public: ”Evident, automatizarea vine să dea un răspuns mai rapid, acuratețe mai mare, un volum mai mare de informații prelucrate în beneficiul cetățeanului. servicii mai rapide, oameni mai fericiți și de-o parte, și de alta. Cetățenii vor primi un răspuns mai rapid, iar cei din sectorul public au un instrument care îi degrevează de munca mecanică.”

