VIDEO Mirela Iordan, CEO Pfizer Romania: Singur, sistemul public nu poate face față provocărilor prezente sau viitoare

5.6.2020

Reforma în sistem este treaba autorităților însă jucătorii privați pot sprijini anumite zone. De exemplu, „Pfizer are know how extarordinar pe educație în Sănătate. Trebuie spus, singur, sistemul public nu poate face față provocărilor prezente, sau viitoare”, a spus Mirela Iordan, CEO al Pfizer România, la video conferința online #LecțiaCovid. Resetarea sistemului de sănătate, organizată de CursDeGuvernare.ro cu sprijinul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Aceasta a mai pus în discuție aspectele importante care au impact asupra întregului sistem: „vorbim de reziliența sistemului, de viabilitate, de planificare, sau de aprovizionare – totul presupune stabilitate și predictibilitate. Pentru un producător de vaccin predictibilitatea, pe termen de minimum 2 ani, e foarte importantă. Toți, în lume, așteaptă ca cei care au investit în dezvoltare – noi, Pfizer, avem 4 vaccinuri în cercetare- să finalizeze, iar noi ne gândim la acces echitabil la vaccin.”

Concret, despre vaccinarea în contextul pandemiei COVID-19, Mirela Iordan a spus că este necesară vaccinarea categoriilor cu risc. „Un exemplu: Germania, până la apariția unui vaccin anti-COVID, a recomandat vaccinarea categoriilor la risc cu vaccin pneumococic. Acesta este disponibil și în România, dar nu este compensat aici, deci cel care îl cumpără trebuie să achite prețul întreg. Asta ar trebui remediat. Ar trebui să existe acces rapid la tratamente recomandate.”

Mirela Iordan a mai vorbit despre reforma așteptată la Institutul Național de Sănătate Publică: ”Este o instituție foarte importantă, transformată din păcate în instituție administrativă, în care s-a disipat rolul dual- în care să existe specialiști care să supravegheze, să monitorizeze, să stabilească scheme predictibile de vaccin. Așa se întâmplă în alte state.

Evenimentul a fost organizat de CursDeGuvernare.ro cu sprijinul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM)