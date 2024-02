Video / Andrei Burz-Pînzaru, Partener Deloitte Legal România | Reff & Associates: ”Teza fundamentală este că gestionarea privată a investițiilor ar trebui să fie una mai eficientă”

„Concurăm cu structuri din state europene și vrem ca acești bani să vină prin structuri locale, nu prin structuri din afară. Nu prin structuri de afară, dacă se poate”, a afirmat partenerul Deloitte Legal România | Reff & Associates la conferința CDG: „România producătoare în noua paradigmă economică: probleme, finanțarea dezvoltării, intrarea în viitor”.

Aș face referire la încă ceva din ce au menționat antevorbitorii, și anume la cheltuirea eficientă, sau ineficientă, a capitalului. S-a vorbit despre diferența dintre investiție și cheltuială. Și discuția despre fonduri de investiții pică foarte bine în contextul ăsta, pentru că, dacă vorbim despre investiții, avem mai multe ingrediente, dar două dintre ele sunt foarte importante. Unul dintre ele să existe bani respectivi, sursa finanțării, iar a doua – eficiența investiției.Din nou, trebuie să fac referire la antevorbitori. S-a discutat foarte mult despre investiții de la stat. Noi suntem într-o economie de piață. Teza de bază a economiei de piață este că nu statul este cel mai eficient gestionar al fondurilor. Statul, sigur, trebuie să sprijine anumite zone, dar, dacă vorbim despre economia privată, teza fundamentală este că gestionarea privată a investițiilor ar trebui să fie una mai eficientă.Unde stăm, apropo de fondurile de investiții și rolul pe care pot să-l joace – dar îl joacă doar în parte, în România, în momentul de față. La nivelul întregii Uniuni Europene se conștientizează foarte clar că este o nevoie foarte, foarte mare de atragere de finanțare și mă refer la finanțare privată. Europa se confruntă cu revoluția digitalizării, cu problemele energetice, cu tranziția spre economie sustenabilă. Lumea, când vorbește despre private equity are impresia că vorbim de cineva care vine și cumpără o firmă. Iar eu am plecat, am dat cheile de la fabrică și am plecat acasă. Ce nu se știe este că majoritatea investițiilor făcute de private equity este injecție de equity în societatea respectivă, nu plata prețului de cumpărare.În 2021 s-a semnat un acord și parte din PNRR ar trebui să vină 400 de milioane de euro care ar trebui să fie direcționate nu prin statul român, ci prin fonduri de investiții selectate împreună cu statul român, care să le investească în economie. Concurăm cu structuri din state europene și vrem ca acești bani să vină prin structuri locale, nu prin structuri din afară. Nu prin structuri de afară, dacă se poate.

