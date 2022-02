ViacomCBS și-a schimbat denumirea în Paramount Global

Compania globală de media ViacomCBS și-a schimbat de astăzi denumirea în Paramount Global (denumită „Paramount”), scrie News.ro

„Paramount este o idee: o promisiune de a fi cel mai bun”, a spus Shari Redstone, preşedinte non-executiv al consiliului de administraţie al Paramount. „Acea promisiune a fost întotdeauna obiectivul care ne-a inspirat să construim mai mult de un secol de excelenţă cinematografică, cu mărci şi companii care au definit şi redefinit divertismentul generaţie după generaţie. Am făcut progrese enorme şi nu am fost niciodată mai entuziasmat de viitorul acestei companii”.

„Paramount este un vârf al bogatei istorii a companiei noastre, un pionier în Epoca de Aur a Hollywood-ului. Astăzi, când îmbrăţişăm din nou numele Paramount, devenim pionieri ai construcţiei unui viitor spectaculos”, declară Bob Bakish, preşedinte şi director executiv.

Acţiunile companiei se vor tranzacţiona la bursa Nasdaq sub numele de PARAA, PARA şi PARAP începând din 17 februarie 2022, la 9:30 a.m. ET, se arată într-un comunicat transmis News.ro.

Pe lângă schimbarea numelui, compania îşi doreşte să îşi alinieze planurile la succesul global de care se bucură Paramount+, oferind utilizatorilor conţinut nou, oferte îmbunătăţite de produse şi expansiune internaţională continuă.

„Vedem o oportunitate globală uriaşă în streaming, o piaţă potenţială mult mai mare decât cea a televiziunii”, a continuat Bakish. „Suntem încântaţi de capacitatea noastră nu doar de a concura, ci şi de a prospera, creând valoare semnificativă atât pentru consumatori, cât şi pentru acţionari.

Cum reuşim să atingem acest deziderat? Suntem activi în patru domenii cheie: conţinutul nostru divers, modelul de streaming, combinaţia de platforme şi acoperirea globală. Pe măsură ce ne uităm către viitor, dimensiunea oportunităţii pe care o vedem este egalată doar de ambiţia noastră de a fi parte din acest fenomen”.

Paramount+ a depăşit înainte de termen obiectivele companiei, fiind un adevărat motor ce a generat creşterea globală a streaming-ului ViacomCBS. Compania a furnizat peste 56 de milioane de abonaţi la nivel global de streaming şi o creştere de 84% a veniturilor din segmentul direct to consumer în 2021.



Ca urmare succesului platformei de streaming şi a investiţiilor incrementale, compania a crescut obiectivul global de abonaţi la streaming de la 65-75 de milioane de abonaţi la nivel global la peste 100 de milioane de abonaţi până la sfârşitul anului 2024. Compania îşi creşte, de asemenea, obiectivul de venituri DTC pentru 2024 de la 6 miliarde de dolari la 9 miliarde de dolari.

Compania a anunţat miercuri că Paramount+ îşi va face debutul în Franţa ca pachet exclusiv cu CANAL+ Group, oferind abonaţilor acces imediat la Paramount+ prin intermediul celui mai mare furnizor francez.