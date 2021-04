Valeriu Gheorghiță anunță diversificarea modalităților de vaccinare

de Mariana Bechir , 20.4.2021

Guvernanții au decis extinderea modalităților de programare și de vaccinare, a anunțat marți coordonatul campaniei naționale de imunizare anti-Covid, lt. col. Valeriu Gheorghiță, în conferința săptămânală privind această operațiune de proporții. Centrele actuale asigură un ritm de 140.000 de persoane vaccinate pe zi, a adăugat acesta.

Anunțurile vin în ziua în care România a atins momentul de inflexiune în care numărul de doze de vaccin anti-Covid depășește numărul persoanelor aflate pe lista de așteptare de pe platforma națională de programare: peste 200.000 de doze accesibile imediat, la nivel național, și sub 180.000 de persoane așteptând imunizarea.

Cu alte cuvinte, campania națională de imunizare frânează brusc sub plafonul de trei milioane de persoane vaccinate, în condițiile în care ținta fixată de guvernanți pentru sfârșitul lunii august este de 10,4 milioane de rezidenți, număr minim care să asigure, împreună cu numărul celor care au trecut prin boală, imunitatea colectivă.

Modalitățile prin care Valeriu Gheorghiță anunță că se va crește imunizarea:

centre mobile – prin acestea vor fi distribuite vaccinuri Moderna (logistic, ele sunt mai ușor de depozitat, la temperaturi ce pot fi asigurate de frigidere normale, timp de aproximativ 30 de zile)

– prin acestea vor fi distribuite vaccinuri Moderna (logistic, ele sunt mai ușor de depozitat, la temperaturi ce pot fi asigurate de frigidere normale, timp de aproximativ 30 de zile) vaccinarea prin intermediul operatorilor economici – pentru angajați și membrii familiilor acestora

– pentru angajați și membrii familiilor acestora vaccinări în spitalele non-Covid , prin intermediul departamentelor de epidemiologie și de combatere a infectărilor intraspitalicești

, prin intermediul departamentelor de epidemiologie și de combatere a infectărilor intraspitalicești creșterea numărului de persoane, pe fiecare flux, la centrele Pfize r (la 84 de persoane/zi, pe fiecare flux)

r (la 84 de persoane/zi, pe fiecare flux) primul centru drive thru va funcționa în județul Deva, până la sfârșitul acestei săptămâni, probabil unul va fi disponibil și în Capitală, în curând.

Județele Mehedinți, Suceava, Giurgiu și Vrancea nu mai au nicio persoană pe listele de așteptare, iar județe precum Botoșani, Neamț, Covasna și Gorj au mai puțin de 100 de persoane înregistrate pe platforma națională de programare.

Capitala are cele mai multe persoane în așteptare – peste 62.000 persoane.

Capacitatea zilnică de inoculare a serurilor este de circa 115.000 doze, însă sunt administrate doar aproximativ 70.000, întrucât unele centre nu au clienți.

Situația vaccinărilor

Numărul persoanelor vaccinate, datele oficiale de luni, 19 aprilie – 2,675 milioane persoane, dintre care:

1,631 milioane de persoane cărora li s-au administrat ambele doze

1.004 milioane persoane cărora li s-a inoculat doar prima doză

În situația actuală, cu vacinările efectuate, plus cele programate și cele aflate pe listele de așteptare se va depăși curând plafonul de 3 milioane vaccinați:

aproape 1,7 milioane deja imunizate integral (și cu rapel)

peste un milion de persoane programate la a doua doză

circa 180.000 în listele de așteptare

și aproximativ 300.000 de persoane aflate în zona de tranziție, adică programate, dar care nu apar nici la vaccinați și nici pe listele de așteptare

Premierul Florin Cîțu declara că obiectivele de etapă sunt următoarele:

cinci milioane de persoane vaccinate – până la sfârșitul lunii mai

10,4 milioane de români imunizați prin vaccinare până la 1 august

Sunt așteptate aproape 6 milioane de doze de vaccin în luna mai

Calendarul livrărilor de vaccinuri din luna mai:

Pfizer – peste 697.000 de doze de vaccin livrate săptămânal (peste un milion în ultima săptămână, în total peste 3,8 milioane de doze)

Moderna – livrări săptămânale de 128.400 doze (total 513.600 de doze)

AstraZeneca – peste un milion de doze AstraZeneca.

Johnson&Johnson – “în funcție de cum vor arăta lucrurile pentru acest vaccin” – 518.000 de doze.

În total, sunt așteptate 5.962.000 de doze în luna mai.

Pentru luna iunie, cifrele livrărilor sunt similare.

Comisia Europeană nu a mai prelugit contractele cu AstraZeneca și Jonhnson&Johnson pentru anul viitor, dar volumele contractate pentru acest an rămân valabile.

Premierul Florin Cîțu: Trebuie să eliminăm vocile împotriva campaniei de vaccinare

Prim-ministrul a avut în ultimele zile întâlniri cu mai multe organizații, companii etc. pentru a discuta modalități noi de creștere a ratei d eimunizare:

“Am avut două întâlniri foarte importante în ceea ce priveşte campania de vaccinare. De astăzi am schimbat câteva lucruri, în special modalitatea în care angajaţii din companiile private se pot vaccina la locul de muncă, cu ajutorul operatorilor economici şi după ce sunt avizaţi de DSP. Am vorbit cu cei de la DSP acum câteva zile, săptămâna trecută, şi am spus să susţină acest demers cu toate eforturile. M-am întâlnit cu reprezentanţii organizaţiilor oamenilor de afaceri, camerelor de comerţ, Consiliul IMM-urilor, Hora, CDR, producătorii de medicamente, dar, foarte important, cu ONG-urile şi asociaţiile pacienţilor. Avem nevoie de această campanie de vaccinare să fie extinsă”, a spus marți Florin Cîțu.

De asemenea, el a declarat că “trebuie să eliminăm vocile împotriva campaniei de vaccinare”, pentru că “sunt multe informații care subminează eforturile de vaccinare”.