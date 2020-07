Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Moderna, în ultima fază a testării clinice – SUA dublează finanțarea acordată

de Iulian Soare , 27.7.2020

Statele Unite şi-au dublat investiţia pentru susţinerea unui potenţial vaccin împotriva Covid-19 produs de compania Moderna, vaccin ce intră luni în a treia şi ultima fază a testării clinice.

Guvernul american s-a angajat să suplimenteze cu 472 de milioane de dolari fondurile de 483 de milioane deja anunţate, a anunţat compania Moderna, citată de Agerpres. Suma acordată în plus este neecsară întrucât testele clinice din faza a treia vor fi mult mai ample decât s-a prevăzut inițial – va avea loc pe 30.000 de voluntari, dintre care jumătate vor primi un placebo.

Vaccinul experimental Moderna a creat în prima fază a testării clinice anticorpi pentru toţi cei 45 de voluntari.

SUA au înregistart peste 146.000 de decese până în prezent şi o creştere continuă a noilor cazuri de infectare, iar guvernul american investeşte masiv pentru a găsi o soluţie de imunizare a populaţiei. A alocat deja 1,95 miliarde de dolari pentru a obţine 100 de milioane de doze dintr-un alt potenţial vaccin împotriva noului coronavirus, dezvoltat de alianţa germano-americană Biontech-Pfizer.

La nivel mondial se află în lucru 100 de vaccinuri, dintre care 23 sunt mai avansate și aflate deja în faza testării pe oameni, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford și gigantul farmaceutic AstraZeneca ar putea ajunge pe piață în toamnă, la un preț de 2,5 euro doza, a anunțat compania.

Primele fiole vor fi livrate în septembrie – octombrie și se estimează producerea și comercializarea a 2,1 miliarde de doze pentru care există deja angajamente semnate cu SUA, Marea Britanie, Europe’s Inclusive Vaccines Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness, Gavi the Vaccine Alliance și Serum Institute of India.