Ungaria a redevenit interesată de creșterea capacității de transfer de gaze din România. Miniștrii de externe ai celor două țări au discutat marți despre creșterea capacității interconectorului de gaze transfrontalier, până la mai mult de 3 miliarde de metri cubi anual, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto (foto, al doilea din dreapta).

„Suntem în discuţii avansate privind o majorare semnificativă a capacităţii interconectorului care leagă reţelele de distribuţie de gaze din România şi Ungaria”, a declarat marţi Peter Szijjarto, citat de Reuters.

Declarația a fost făcută cu ocazia conferinței de presă de după întâlnirea de la București cu ministrul român de externe Bogdan Aurescu (foto, al doilea din stânga). Comunicatul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România nu pomenește nimic de gaze.

„În plan sectorial, au fost discutate proiecte de cooperare în domenii de interes pentru ambele părți, precum infrastructură, transporturi și energie, cu accent pe importanța aprofundării cooperării bilaterale în actualul context regional și european, marcat de provocări multiple”, spune MAE.

Conectarea Greciei cu Bulgaria atrage atenția ungurilor asupra României

Odată cu intrarea în funcțiune a interconectorului dintre Grecia și Bulgaria, a fost resuscitată importanța gazoductului BRUA, care trece prin Bulgaria și România, ajunge în Ungaria și ar trebui să fie continuat de aceasta până în Austria. BRUA nu a fost folosit de la finalizare până în prezent.

Ungaria a referat până acum traseul gaze naturale ruseşti venite prin Turcia, Bulgaria şi Serbia, pe unde Gazprom îi trimite anual 3,5 miliarde metri cubi, conform contractului pe termen lung semnat anul trecut.

Un alt miliard de metri cubi vine printr-o conductă din Austria. Ungaria depinde în proporţie de 85% de importurile de gaze din Rusia.

Creşterea capacităţii de import de gaze via România va creşte securitatea aprovizionării şi va oferi o rută pentru posibilele importuri în viitor din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan, a spus Peter Szijjarto.

Șeful diplomației maghiare a precizat că, în prezent, interconectorul poate transporta 2,6 miliarde metri cubi de gaze pe an spre România şi 1,7 miliarde metri cubi pe an spre Ungaria, urmând ca această capacitate să fie crescută iniţial până la 2,5 miliarde metri cubi pe an şi ulterior la peste 3 miliarde metri cubi pe an.



