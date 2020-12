UiPath a liberalizat accesul la educație RPA

Articol recomandat de UiPath Romania

de Victor Bratu , 3.12.2020

În rândul companiilor IT, UiPath este un promotor al ”democratizării” accesului la cunoștiințe de specialitate în domeniul tehnologiei Robotic Process Automation (RPA). Primul pas major a fost făcut în 2017, odată cu lansarea UiPath Academy, prima platformă online gratuită deschisă tuturor celor interesați să dobândească cunoștințe de RPA, și continuă cu Academic Alliance, programul de parteneriat cu universități și colegii din întreaga lume.

Programul a fost implementat cu succes și în România, acolo unde, începând cu anul universitar 2019-2020, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj a propus studenților un curs opțional de Robotic Process Automation.

Profesorul, primul care merge ”la școală”

Cursul își propune să introducă studenții în bazele automatizării diferitelor procese de business, a diferitelor acțiuni pe care un utilizator le realizează prin intermediul calculatorului.

Camelia Chiseliță Crețu, lector universitar la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB, este cea care predă acest curs disponibil pentru studenții anului 3, învățământ zi, toate specializările. Ea a descris pentru cursdeguvernare.ro inițiativa comună, aflată acum în al doilea an de implementare a colaborării cu UiPath.

”A fost interesant, pentru că și eu a trebuit să mă pregătesc, să intru pe platforma de e-learning pe care UiPath o pune la dispoziție, gratuit, tuturor. Și pentru mine a fost un domeniu cu totul nou, dar am început să văd perspectiva acestor roboți software, de fapt programe care ajută utilizatorii, care nu doar că ușurează munca oamenilor, ci o fac și mult mai rapid, cu o acuratețe mult superioară”, a explicat Camelia Chiseliță Crețu.

”UiPath a venit înspre noi cu programul Academic Alliance, prin intermediul căruia a oferit studenților licențe software. Pe lângă aceasta, am beneficiat și de un Educator Resource Kit, care ne-a ghidat procesul de proiectare a cursului. Am folosit toate resursele puse la dispoziție, inclusiv platforma de e-learning UiPath Academy este utilizată”, a precizat reprezentantul UBB.

“Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca se afla printre pionierii academici in RPA la nivel global, fiind prima universitate din România care a aderat la programul UiPath Academic Alliance. Am fost impresionat de deschiderea cu care doamna Chiseliță s-a îmbarcat în învățarea unei tehnologii noi. Consider că studenții UBB au foarte multe oportunități de carieră, atât în România, cât și peste hotare, pentru ca deficitul de profesioniști în RPA este din ce in ce mai mare. Apreciem foarte mult deschiderea UBB față de această tehnologie și ne bucură mult calitatea colaborării cu unul din principalele centre universitare din România.”, a precizat Vladimir Deliu, responsabilul UiPath în relația cu universitățile din Europa.

Specializare în RPA pentru ”nespecialiști”

Discuția cu reprezentantul UBB spulberă un mit: specializarea în RPA nu se adresează exclusiv celor cu pregătire specifică domeniului. ”Fiind facultate de specialitate, noi transmitem studenților acele informații care îi ajută să dezvolte roboți software, adică ne focusăm pe partea tehnică, partea de RPA developers. Studenții de la alte specializări pot fi însă îndrumați spre partea de gândire a modului în care se pot automatiza procese”.

Practic, și cei care nu au background în domeniul IT se pot specializa, de exemplu, în rolul de Business Analyst, adică responsabil cu identificarea proceselor care pot fi automatizate cu ajutorul RPA.

Iar pentru asta nu e obligatoriu să fii student: cursuri gratuite sunt disponibile pentru oricine prin intermediul UiPath Academy.

De la teorie la practică

Oficialii UBB și reprezentanții UiPath au dezvoltat organic ideea acestei colaborări. ”Am creat un nucleu care a tot crescut în timp, încercând să includem și firme IT care au departament RPA. Scopul nostru a fost ca în momentul în care venim și propunem studenților acest curs să vedem și utilitatea dincolo de cele 14 săptămâni cât ține acesta. Să vadă că există companii software care au proiecte în această direcție.

Anul trecut, de exemplu, am avut 2 firme care au venit și au propus proiecte studenților. Anul acesta numarul lor a crescut. De la an la an, interesul firmelor crește, colaborările au fost de diferite tipuri, în așa fel încât permitem studenților să se dezvolte în direcția pe care și-o doresc în cadrul domeniului RPA. Adică, la curs, prin intermediul companiilor, au fost propuse mai multe proiecte de automatizare a unor procese diverse. Studenții puteau să lucreze în echipe, de 2-3, care să automatizeze un proces sub coordonarea unui mentor al unei companii. Am gândit această colaborare la modul practic, țintită, pe chestiuni concrete”, spune Camelia Chiseliță Crețu.

Pasul decisiv: să pricepi semnificația Robotic Process Automation

Există o percepție falsă, cea potrivit căreia automatizarea proceselor va duce la dispariția locurilor de muncă. Sintagma ”Robotic Process Automation” nu are nicio legătură cu ce înțelegem în mod tradițional când ne gândim la ”roboți” și nu poate scoate din ecuație factorul uman.

Robotic Process Automation este despre umanizarea muncii, despre acuratețea datelor și despre rapiditatea cu care acestea sunt actualizate și pot fi utilizate.

”Dacă poți procesa mult mai multe documente, pe mine, ca funcționar, asta nu mă elimină din sistem, ci mă ajută, îmi oferă timp să monitorizez, să îmbunătățesc servicii, iar rolul meu nu va mai fi doar cel de executant. Odată ce utilizatorul uman realizează că are acțiuni repetitive și este dornic să folosească acest tip de aplicații, va vedea că focusul nu mai este pe realizarea acțiunii, ci asupra activităților înrudite. Poți avea activitate creativă, poți observa întreg procesul și poți verifica dacă acesta nu poate fi optimizat. Prin automatizare crești productivitatea și poți aduce valoare suplimentară. Dacă ne gândim la ce ar trebui să facă un utilizator, contează timpul economisit, dar la fel de importantă este acuratețea acțiunii, faptul că se elimină eroarea umană”, explică și Camelia Chiseliță Crețu.

Planuri ambițioase de viitor

”Ne bucurăm de colaborarea cu UiPath și intenționăm să creștem de la an la an pentru că vedem un interes din partea companiilor, nu doar ca număr, ci și ca tipuri de activități propuse studenților. Există și posibilitatea de a organiza și activități de tip Hackaton, cred că și studenții ar fi interesați… Există o diversificare a activităților în acest domeniu în care noi, mediul universitar, putem colabora cu industria IT”, spune lectorul universitar Camelia Chiseliță Crețu.

CIO UBB, lectorul universitar doctor Adrian Hurdea, are planuri încă și mai ambițioase. El își propune să creeze un centru de excelență RPA la UBB. El și-a propus inclusiv să obțină finanțare europeană – fonduri europene sau granturi norvegiene – pentru a dezvolta RPA pentru universități.

Colaborarea cu UiPath se va extinde și la nivelul universității. Universitatea Babes Bolyai va adopta automatizarea pentru optimizarea propriilor activități administrative.