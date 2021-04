Trilaterala pe tema securității: România invită Polonia și Turcia să i se alăture în proiectul Centrului euroatlantic de reziliență

de Razvan Diaconu , 23.4.2021

România înființează un Centru euroatlantic de reziliență, ministrul de Externe Bogdan Aurescu anunțând vineri că a invitat Polonia și Turcia să se alăture acestei inițiative.

Ministerul Afacerilor Externe găzduiește la București, vineri și sâmbătă, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniştrilor afacerilor externe din Polonia, România și Turcia, la care participă, în premieră, și miniștrii de externe din Georgia și Ucraina.

După sesiunea plenară de vineri, Bogdan Aurescu a declarat:

”Reuniunea de azi nu putea avea loc într-un moment mai oportun, având în vedere situația de securitate îngrijorătoare din regiune. În contextul masării de trupe militare ale Rusiei, am discutat cu colegii mei evoluțiile din jurul Ucrainei și perspectivele, măsuri pentru detensionare, inclusiv cum putem sprijini Ucraina.

Anunțul de ieri privind retragerea trupelor ruse nu schimbă cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor acestei sutiații foarte tensionate și de a evita situații similare. Ne-am concentrat pe agenda aliată NATO, unde contribuțiile conceptuale și operaționale ale României, Turciei și Poloniei la acțiunea NATO în regiune sunt esențiale.

Am discutat și despre prioritățile României: importanța consolidării posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic, mai ales în lumina consolidării progresive a prezenței militare ruse din regiune. Am evidențiat centrul euroatlantic de reziliență pe care România îl înființează, am invitat Polonia și Turcia să participe alături de noi.”

Mesaj ucrainean: ”Valurile rusești se rostogolesc, noi continuăm să ne facem treaba pentru a le face să se retragă”

„Ucraina este un partener cheie NATO în regiunea Mării Negre, împreună cu Georgia, și face parte integrantă din formula de securitate și prosperitate a acesteia. De aceea suntem aici astăzi. Noi ne vom întâlni în cinci, cu David Zalkaliani, Bogdan Aurescu, Zbigniew Rau și Mevlüt Çavuşoğlu, care sunt toți prietenii mei buni, pe fondul amenințărilor la adresa securității provocate de comportamentul agresiv al Rusiei și de militarizarea în creștere a Crimeei, a Mării Negre și a Mării Azov. Valurile rusești se rostogolesc, noi continuăm să ne facem treaba pentru a le face să se retragă”, a transmis, pe pagina de Facebook a Ambasadei de la București, ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba.

Potrivit unui comunicat al MAE de miercuri, miniştrii Afacerilor Externe ai României, Poloniei şi Turciei vor aborda şi stadiul implementării proiectelor agreate cu prilejul reuniunii trilaterale din 2020 şi vor discuta modalităţi de consolidare a dialogului trilateral, inclusiv prin dezvoltarea de noi proiecte.

„În cadrul acestei sesiuni va avea loc un schimb de opinii privind situaţia de securitate din Vecinătatea Estică, inclusiv de la Marea Neagră. Dialogul va oferi o bună oportunitate pentru reiterarea sprijinului faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a celor două state, precum şi pentru a reafirma susţinerea pentru aspiraţiile europene şi euro-atlantice ale Georgiei şi Ucrainei”, se arată în comunicat.