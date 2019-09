Trezoreria SUA dezminte eventuala blocare a accesului companiilor chineze la bursele americane

de Iulian Soare , 29.9.2019

Trezoreria SUA nu ar avea în prezent planuri privind blocarea listării companiilor din China la bursele americane, potrivit purtătorului de cuvânt al departamentului, după ce apariția informațiilor că Administrația Trump ar căuta căi de a limita accesul companiilor chineze la investiții.

Totuși, Casa Albă ar căuta modalitățile prin care economiei Chinei să-i fie tăiat accesul la fluxurile americane de capital, eventual prin limitarea expunerii investitorilor din SUA la comapniile chineze prin fondurile de pensii publice.

Președintele Donald Trump a dat verde în acest sens, potrivit Bloomberg.

Vineri indicele dow jones Industrial al Bursei de la New York a scăzut pe fondul informațiilor că Administrația SUA pregătește delistarea forțată a companiilor chineze prezente pe piața americană de capital.

Titlurile Intercontinental Exchange Inc (ICE.N), compania care administrează New York Stock Exchange, au coborât cu 1,88%, iar cele ale Nasdaq Inc (NDAQ.O), au pierdut 1,70%.

Acțiunile chineze listate la New York au suferit pierderi mult mai mari: -5,15% Alibaba (BABA.N), -5,95% JD.com (JD.O) și -3,67% Baidu (BIDU.O).