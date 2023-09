Trei noi contracte pentru realizarea a 65 km de drumuri de mare viteză

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri după semnarea a trei contracte pentru obiective de infrastructură rutieră, că în total sunt contractaţi 760 de kilometri de drum expres şi autostradă.

„Sunt aproape 65 de kilometri pe acele contracte semnate astăzi. (… ) Primul dintre ele, parte din Autostrada Unirii, finanţată din PNRR. E vorba de capătul estic de la Leghin la Moţca, lângă Paşcani. Este acelaşi constructor care are contractele în mare parte pe A7, adică UMB-ul. Nu avem semne de întrebare că nu sunt capabili, fiind din zonă, să ducă la bun sfârşit acest proiect, mai ales că e parte din PNRR, ceea ce ne obligă că până la sfârşitul anului 2026 să finalizăm acest proiect”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El s-a referit şi la al doilea contract semnat, şi anume lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, centura Bucureștiului

“A0. Este ultimul lot cu o epopee incredibilă, dar, în sfârşit, s-a reuşit să se semneze acest lot pe A0 Nord. E al şaptelea contract, celelalte şase sunt atribuite. Primul va fi recepţionat tot pe A0 Nord probabil undeva într-o lună, e tot UMB-ul, aproape 20 de kilometri. Vor fi daţi în circulaţie probabil luna viitoare. Cu semnarea pe A0 de astăzi închidem tot acest cerc al autostrăzii din jurul Bucureştiului”, a explicat ministrul Transporturilor.

„În vara 2024 se va circula de la Pitești la Constanța numai pe autostradă”

El a spus că speră ca în vara anului 2024, să se poată circula dinspre Pitești pe A1 spre Constanța numai pe autostradă, când vor fi finalizate toate cele trei loturi de pe A0 Sud, fără să se mai traverseze Bucureștiul.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost întrebat miercuri, într-o conferinţă de presă, cum comentează faptul că pe A0 Sud se înregistrează întârzieri, în condiţiile în care aceste loturi ar fi trebuit finalizate în acest an.

„Nu vă mai luaţi după Pro Infrastructura, ăia sunt de la USR. (…) Termenele pentru două loturi dintre acestea, şi anume lotul 1, loturile făcute de compania turcă Alsim Alarko, 1 şi 2 sunt în această toamnă, până la sfârşitul anului. Termenul pentru Aktor este undeva aprilie, dacă nu mă înşel, 2024. Aprilie-mai sunt termenele. Pentru lotul 2 De la A0 Sud nu am semne de întrebare, chiar deloc. Am văzut chiar săptămâna trecută. Nu am semne de întrebare că nu vor fi date în circulaţie anul acesta. Pentru lotul 1 nu sunt la fel de optimist, în sensul că poate să nu fie sfârşitul anului dacă vom avea o perioadă în care va ploua foarte, foarte mult şi nu se va putea lucra. E în funcţie de această perioadă de toamnă. Dacă avem o toamnă care va permite mai mult să se lucreze pe şantier, se va termina şi lotul 1”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a anunţat că termenul pentru finalizarea lotului 3 este primăvara anului viitor.

“Lotul 3 este martie, aprilie, mai, anul viitor. Astea sunt termenele din contract. Dar ce îmi doresc – şi l-am informat şi pe primul- ministru şi am transmis acest lucru şi domnului Pistol – e ca perioada estivală a anului 2024 să ne prindă în situaţia următoare: venind dinspre Piteşti de pe A1 să se poată merge până la Constanţa pe autostradă. Adică să nu se mai intre în Bucureşti, să fie gata toate cele trei loturi de pe A0 Sud. Sunt termene de contract, asta este ţinta şi este perfect realizabilă, fără semne de întrebare”, a transmis ministrul Transporturilor.

