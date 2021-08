Tony Blair despre retragerea din Afganistan: Am ascultat un slogan politic imbecil – ne-am retras în aplauzele tuturor jihadiștilor din lume

de Razvan Diaconu , 22.8.2021

Fostul prim-ministru al Regatului Unit, Tony Blair (foto), cel care a susținut Războiul cu Afganistan, în 2001, alături de Statele Unite, îl critică pe Joe Biden pentru faptul că a „abandonat Afganistanul”, o decizie pe care o califică drept „tragică, periculoasă și inutilă”. Fostul premier britanic se întreabă în ce măsură aliații se mai pot bizui pe Occident și în ce măsură Occidentul mai gândește strategic.

Într-un comentariu postat sâmbătă pe pagina institutului pe care l-a fondat – ”Tony Blair Institute For Global Change” – fostul premier britanic scrie: „Abandonarea Afganistanului şi a poporului său este tragică, periculoasă şi inutilă, nu este nici în interesul lor, nici al nostru”.

„Privind consecinţele deciziei de a preda Afganistanul aceluiaşi grup de la care a început masacrul din 11 septembrie şi în aşa fel încât pare să scoată în evidenţă umilinţa noastră, întrebarea care se pune aliaţilor şi duşmanilor este: a pierdut Occidentul toată voinţa strategică?”, se întreabă Tony Blair.

Foarte criticat la începutul anilor 2000 pentru dorinţa sa de a urma SUA în Afganistan şi Irak, Tony Blair explică faptul că strategia actuală a occidentalilor va fi în detrimentul acestora pe termen lung.

„Lumea nu mai ştie ce reprezintă Occidentul, atât de evident este încât decizia de retragere din Afganistan în acest mod a fost motivată nu de strategie, ci de politică. Nu aveam nevoie să facem asta. Dar am ales s-o facem. Am făcut-o ascultând de un slogan politic imbecil despre sfârșitul „războaielor eterne” (…) Am făcut-o în aplauzele tuturor grupurilor jihadiste din lume”, a apreciat el.

„Rusia, China şi Iranul observă şi profită de aceasta. Angajamentele asumate de liderii occidentali vor fi considerate evident ca o monedă devalorizată, mai spune fostul premier britanic.

În cei 10 ani de şef al guvernului britanic, începând din 1997, Tony Blair a avut o legătură strânsă cu preşedintele american George W. Bush.

Lipsa de popularitate a intervenţiilor militare din Orientul Mijlociu a jucat un rol important în plecarea lui Tony Blair de la conducerea guvernului britanic în 2007 şi înlocuirea sa cu Gordon Brown.