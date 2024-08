Toni Greblă recunoaște că și-a crescut în mod nelegal indemnizația de la AEP – va returna eșalonat diferența

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, fost judecător constituțional, a declarat miercuri, că majorarea indemnizaţiei sale a fost făcută din cauza interpretării eronate a legislației și a anunțat că a chemat Curtea de Conturi şi a semnat un angajament de plată, pentru a-i fi reţinute diferenţele necuvenite.

Şeful AEP a mai spus că nu are de ce să demisioneze şi nici nu i-a cerut nimeni acest lucru.

Creșterea nelegală a indemnizației de președinte al Autorității Electorale a fost dezvăluită de o investigație jurnalistică a snoop.ro.

Conform unui document publicat de snoop.ro, Toni Greblă, 71 de ani, a încasat în plus 24.000 de euro, printr-un ordin semnat de el, începând cu martie 2023.

Prin respectivul ordin, fostul judecător CCR a avut un salariu net de 18.427 de lei lunar și o diurnă de 1.600 de euro pe lună.

Cum s-a produs creșterea nelegală, în relatarea președintelui AEP

În ziua în care a venit preşedinte la AEP, spune Toni Greblă, a semnat o serie de ordine normale pentru orice fel de activitate, respectiv pentru cei care au specimen de semnătură în bancă şi sunt împuterniciţi să semneze documente în relaţia cu băncile, alte acte care privesc activitatea curentă, inclusiv stabilirea indemnizaţiei preşedintelui Autorităţii Electorale permanente.

”Mi-au fost aduse având pe spate cinci semnături ale şefilor direcţiilor respective, Direcţia Juridică, de Resurse Umane, Financiară şi ordinul contrasemnat de către secretarul general al AEP. Făcuseră o interpretare în sensul în care indemnizaţiile demnitarilor erau îngheţate la nivelul anului 2019 iar textul prevedea o normă care zicea: cu condiţia să îşi desfăşoare acelaşi fel de activitate şi aceleaşi condiţii. Secretarul general şi ceilalţi colegi au interpretat în sensul în care eu veneam din altă activitate şi acea prevedere nu mi s-ar aplica, motiv pentru care au stabilit nivelul salariului fără să ţină cont de acea îngheţare a salariului minim la nivelul anului 2019”, a explicat miercuri Toni Greblă, după ședința Guvernului, citat de News.ro.

După câteva luni, secretarul general al AEP a fost trimis în judecată pentru o anumită faptă şi a devenit incompatibil.

”După alte două săptămâni, a solicitat transferul şi i l-am acordat şi după încă o săptămână a înştiinţat Autoritatea Electorală Permanentă că indemnizaţia preşedintelui ar fi fost stabilită interpretând eronat legea, la un cuantum superior, prin ordinul contrasemnat de secretarul general”.

Angajament de returnare a sumelor încasate în plus

„Am chemat imediat Curtea de Conturi, am spus despre ce este vorba, părerea Curţii de Conturi a fost că trebuie să se revină la nivelul de îngheţare a indemnizaţiei lucru ce l-am făcut în aceeaşi zi. Tot în aceeaşi zi, am semnat un angajament de plată prin care, în următoarele luni îmi sunt reţinute diferenţele de bani până ajungem la zero cu această situaţie”, a mai spus Toni Greblă.

Şeful AEP a mai declarat că angajamentul de plată l-a luat acum patru sau cinci luni, şase, şi în fiecare lună i-au fost reţinute sumele de bani.

”Cred că în două luni sau trei luni de zile se termină cu această situaţie”, a mai adăugat el. Toni Greblă a subliniat că ”Raportul Curţii de Conturi nu a fost finalizat însă el a intrat în legalitate încă din momentul în care a semnat angajamentul de plată”.

”Din punctul de vedere al Curţii de Conturi, lucrurile sunt închise dar ele trebuie formalizate prin raportul pe care îl încheie”, a mai spus Toni Greblă.

El a ţinut să explice, despre diferenţa mare de bani, că nu i s-a părut nimic ciudat pentru că a văzut că sunt toate semnăturile.

„Nu am de gând să demisionez, nimeni nu mi-a cerut acest lucru”

Întrebat dacă va ataca în instanţă raportul Curţii de Conturi, Greblă a răspuns: ”Eu nu pot să fiu contradictoriu cu mine însămi, dacă am semnat angajamentul de plată şi 90% am şi restituit-o urmând ca până la finalul anului să fie încheiată această socoteală, nu pot să contest în instanţă ce am semnat cu propria mână, că îmi iau angajamentul să restitui suma”.

Despre demisie, în urma acestui scandal, şeful AEP a spus că nu are de gând să îşi dea demisia.

”Acum aud o singură voce, a dumneavoastră, care pune o astfel de problemă. Nu, nu am de gând să demisionez şi nimeni nu mi-a cerut acest lucru, în afară de dvs. Am înţeles că cel care v-a furnizat informaţia v-ar fi sugerat acelaşi lucru. V-am răspuns la întebare. Nu consider că acesta ar fi un motiv temeinic, serios, pentru ca cel puţin în această perioadă, să iau în calcul vreo posibilitate de a demisiona şi a lăsa conducerea AEP fără conducător”, a spus Toni Greblă, după şedinţa Executivului.

