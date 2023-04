Toate cele patru echipe de robotică ale elevilor din România care au participat la competiţia de robotică FIRST World Championship Houston 2023 au fost premiate. La concursul din acest an al FIRST World Championship Houston, desfășurat între 19 și 22 aprilie, au fost prezente 192 de echipe din 23 de țări.

Patru dintre cele 192 de echipe au reprezentat România și toate au fost premiate la FIRST World Championship Houston:

Echipa Ro2D2 (Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești) a câștigat MOTIVATE Award WINNER

echipa de robotică Peppers (Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi) – MOTIVATE Award 2nd place

TehnoZ (Colegiul Naţional “Zinca Golescu” Pitești) a câștigat DESIGN Award 3rd place

Autovortex București – CONTROL Award 3rd place.

„Sunt uimitori cu toţii. Contribuţia fiecăruia este importantă şi valoroasă. Le suntem recunoscători că reuşim la Iaşi să dăm tonul inovaţiilor din zona STEM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică), pentru imboldul pe care l-au sădit în şcoli că putem face robotică în România. Mentalitatea lor deschisă, dedicaţia, munca, perseverenţa, implicarea în dezvoltarea comunităţii, valorile FIRST, agerimea minţilor lor sclipitoare îmi oferă în fiecare zi bucuria şi speranţa că putem construi ceva pentru viitor în educaţie. Suntem mândri că elevii ‘Peppers’ au aşezat oraşul Iaşi şi şcoala ieşeană pe harta mondială a roboticii. Ne-au transmis mereu încredere că totdeauna în educaţie se poate să fim şi mai aproape de nevoile de dezvoltare a elevilor noştri, să intuim profesiile viitorului, să cultivăm pasiunile acestora”, a declarat directoarea Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi, Adina Romanescu, citată de Agerpres.

