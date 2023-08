Taxele salariale din IT – o comparație cu competitorii. ANIS: Guvernul pune în pericol dezvoltarea industriei IT pe termen lung, prin măsuri fiscale discutate în secret, fără consultarea industriei

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, își exprimă îngrijorarea pentru modalitatea în care Coaliția de guvernare alege să pericliteze viitorul industriei IT și atuul României în acest sector la nivel regional și global prin măsuri fiscale discutate fără consultarea reprezentanților industriei, cu aplicabilitate imediată, fără respectarea niciunui principiu din Codul Fiscal.

ANIS: România riscă să iasă de pe harta competitivității regionale

Un comunicat al asociației emis marți precizează:

Ținând cont că reprezentanții guvernului au asumat public în ultimele luni că modificările fiscale nu vor viza sub nicio formă industria IT, dat fiind aportul puternic pozitiv în creșterea PIB și echilibrul adus de sector în balanța comercială, ANIS atrage atenția că prin continuare intențiilor actuale decidenții riscă să scoată România de pe harta competitivității la nivel regional, cu țări precum Bulgaria și mai ales Polonia care vor profita la maximum pe termen mediu și lung de această decizie inopinată.

„Noile măsuri propuse de actualul guvern pun o frână fără precedent procesului de transformare a României într-un hub regional de inovare și transformare digitală, cu repercusiuni pe termen lung și foarte lung, mai ales în lipsa altor măsuri de susținere a dezvoltării acestei industrii strategice și constituie o eroare de politică economică și un mare pas înapoi în dezvoltarea economică a României”, afirmă Mihai Matei, Președintele ANIS.

Reiterăm impactul negativ major pe care aceste măsuri fiscale propuse de actuala Coaliție de guvernare îl va avea pe termen lung asupra celei mai performante industrii a României – industria IT. Impozitarea veniturilor salariale din IT peste pragul de 10.000 de lei brut este aproape echivalentă cu eliminarea facilităților per ansamblu, măsura fiind aplicabilă la aproximativ 80% din numărul celor 104.000 de specialiști IT care beneficiau de scutire, însă va aduce un beneficiu marginal la buget de maximum 0,4 miliarde de lei anual. Nu este deloc de neglijat și impactul negativ transversal în economie, știut fiind că în acest moment fiecare 10 angajați din industria IT susțin alte 10,5 locuri de muncă din România.

În contrapartidă, aceste măsuri fiscale, cu aplicabilitate într-un termen extrem de scurt – septembrie 2023, nu vor putea fi absorbite atât de repede în strategiile companiilor IT active în România și vor avea impact puternic negativ în special asupra organizațiilor locale din centre urbane precum Cluj Napoca, Timișoara, Iași, alături de București.

Industria de IT din România a crescut de 3 ori mai repede decât media națională în ultimii 10 ani, acest lucru datorându-se atât investițiilor pe care mediul privat le-a făcut în educația specialiștilor, cât și facilităților fiscale și a stabilității pe termen lung oferită companiilor de această măsură.

Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

În cadrul ANIS sunt reprezentate atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Asociația are o reprezentare de peste 65% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel național și aproximativ 42% din totalul angajaților industriei IT din România.

***