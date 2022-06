În România se va plăti, începând din2027, o „taxă pe carbon” între 0,5 și 1 leu pe unitate de măsură a combustibililor fosili folosiți la centralele de apartament și la automobile, în conformitate cu noile decizii luate de miniștrii Mediului din Consiliul UE, potrivit declarațiilor ministrului Mediului, Tánczos Barna, sosit de la reuniunea omologilor săi din cadrul Consiliului UE.

Taxa pe carbon se va aplica în general la încălzire și la transporturi, iar costurile suplimentare ar urma să fie compensate penrtu consumatorii vulnerabili din Fondul social climatic, înființat la nivelul UE, din care urmează să fie puse la dispoziția României aproape 6 miliarde de euro.

„Europa, în momentul de faţă, a impus tuturor statelor membre o taxă nouă de carbon. (…) Sunt două elemente: benzina-motorina, plus centrala de acasă pentru gaz sunt cele două elemente care vor fi taxate pentru a colecta pentru Fondul social de climă sumele care se reintroduc în economie, sub formă de subvenţie sau sub formă de sprijin pentru tranziției, pentru cumpărarea altor centrale, altor soluţii, pompe de căldură, fotovoltaice ş.a.m.d”, a spus ministrul Mediului, citat de Euronews România și News.ro.

România ar urma să fie „net beneficiară, adică vom contribui cu un miliard, vom primi 5,8 – 5,9 (miliarde), probabil în plaja aceea”, potrivit oficialului citat

Compensații pentru consumatorii vulnerabili și finanțări pentru tehnologii nepoluante

35% din suma primită de România, din Fondul social climatic, se va folosi pentru a compensa taxa pe carbon în bugetele familiilor „unde veniturile se situează la un anumit nivel, nu s-a stabilit încă nivelul acest (…) În plus, din diferenţa de 65% se pot finanţa diverse tehnologii de reducere a emisiilor de carbon”, a explicat Tánczos Barna.

Programul se va aplica 8 ani începând din 2027.

Miniștrii mediului din UE au decis, marți noapte, moartea motorizării auto cu ardere internă în 2035, prin aplicarea până atunci a normelor de eliminare 100% a emisiilor poluante a acestora.

Măsura face parte din pachetul legislativ „Fit for 55”, propus de Comisia Europeană pentru reducerea cu 55% a emisiilor de gaze de seră până în 2030 față de 1990.

Au fost Aduse și mai multe corecții la reglementările pieței carbonului (a certificatelor sau permiselor de emisii de gaze de seră).



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

***