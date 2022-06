T-Systems International deschide un Hub Digital în România

Timișoara, 17.05.2022 – T-Systems International dă startul deschiderii unui Hub Digital în România, cu sprijinul Combridge și DTSE Romania, punând la dispoziție peste 100 de locuri de muncă

T-Systems International a lansat un nou Hub Digital în România, un nou centru de livrare al organizației sale de Global Delivery. Evenimentul a fost găzduit de Deutsche Telekom Services Europe România în locația din Timișoara, cu invitați de la T-Systems International, Combridge și Deutsche Telekom IT Solutions Hungary.

Cu aproximativ 28.000 de angajați în întreaga lume și o cifră de afaceri de peste 4,0 miliarde de euro (2021), T-Systems este un furnizor global de servicii IT cu o prezență puternică pe piață în regiunea DACH și cu o configurație globală de livrare extinsă. Compania deservește clienții corporativi din Deutsche Telekom cu soluții digitale inovatoare și administrare de servicii cloud.

Obiectivul noului Hub Digial din România este atragerea de talente de pe piața IT din România. Aceștia se vor alătura echipelor de experți IT T-Systems din celelalte centre strategice de livrare din Ungaria, Slovacia, India și, folosind metodologii de lucru agile, vor livra la nivel global soluții digitale și servicii cloud. Scopul principal este de a dezvolta aplicații software, specifice industriei, și tehnologii inovatoare, cum ar fi inteligența artificială, big data și blockchain, operarea infrastructurilor IT, migrarea către medii multi-cloud etc.

Laszlo Posset, Vicepreședinte pentru Global Delivery la T-Systems International, în calitate de lider al acestui proiect, a fost gazda evenimentului de deschidere. Dl. Posset este liderul responsabil pentru a înființa și a pune în funcțiune, anul acesta, Hub-ul Digital românesc prin construirea unei echipe de peste 100 de dezvoltatori de software, în diferite locații din România. În esență, în cadrul evenimentului, trei companii membre ale grupului Deutsche Telekom s-au unit pentru a construi baza acestui proiect și pentru a crea valoare pentru T-Systems și clienții săi globali.

Despre T-Systems: T-Systems company profile

Citate

„ Simt în jurul meu echipa potrivită. Locația este potriviă și astăzi avem și cadrul legal pentru a începe călătoria noastră de a construi Hub-ul Digital pentru T-Systems în România.” – Laszlo Posset, VP Global Delivery,T-Systems International

„ Astăzi sărbătoresc nu numai startul acestei călătorii, ci și cea de-a 20-a aniversare a Combridge, o companie care conectează regiuni, prin rețeaua sa, și oamenii cu o mentalitate similară.” – Levente Csenteri, CEO Combridge

„ Avem experiență în recrutare nu doar în România, ci în toată Europa, deservind segmentul DT Europa, segmentul DT Germania și toate entitățile T-Systems. Sunt, încă o dată, bucuros să sprijin și să ofer servicii de calitate unui client român.” – Mădălin Popescu, Managing Director DTSE Romania

„Obiectivul meu este să folosesc experiența noastră pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor de construire a Hub-ului Digital din România” – Nora Udvarfalvi, Head of SW Factory at Deutsche Telekom IT Solutions Hungary

„Cred cu putere într-un model de livrare globală. Avem afacerea, avem proiecte interesante și, cu acest arsenal, ar trebui să putem construi echipa și să atragem cele mai bune talente.” – Peter Lorenz, SVP Portfolio Unit Digital Solutions T-Systems International

„ Cine ar putea să ne oprească? Cine poate sta între noi și succes? Nimeni, când ne unim forțele! Am încredere că ne vom atinge obiectivele.” – Gerhard Keller, VP Global Delivery T-Systems International



