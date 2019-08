Surpriză la puterea de cumpărare: Bucureştiul – sub Sofia sau Brașov

de Marin Pana , 22.8.2019

Bucureştiul se plasează după Sofia, Budapesta, Varşovia, Praga şi Berlin în ceea ce priveşte puterea de cumpărare a localnicilor, potrivit datelor la zi furnizate de site-ul american specializat numbeo.com. La nivelul ţării noastre, dintre oraşele mai mari, Capitala este depăşită de Cluj și Braşov, dar se situează ceva mai bine față de Iaşi, Timişoara sau Constanţa.

Datele prezentate nu țin de metodologii statistice riguroase dar sunt agregări specializate și credibile, făcute pe baza contribuțiilor venite din partea a sute sau mii de respondenți din orașele acoperite de site-ul numbeo.com.

Această abordare este mai apropiată de percepția publică decât datele publicate oficial, care nu prea se potrivesc cu situațiile concrete.

Restaurantele bucureştene, mai scumpe decât cele din Budapesta sau Praga

Surprinzător pentru cei care se plâng de nivelul ridicat al preţurilor, preţurile la consumator din București nu le depăşesc pe cele din alte oraşe europene ci dimpotrivă. Sunt cam cu două procente sub cele din Sofia, cinci procente sub cele din Varșovia și cam zece procente mai mici față de Budapesta. Simplificat , ne plasăm la -20% față de Praga și -40% în raport cu Berlinul.

Dacă se iau în calcul și chiriile, situația decalajele cresc semnificativ față de toate aceste capitale cu excepția Sofiei, care are aproape același nivel pe piața de profil. Astfel, faptul că românii au beneficiat imediat după 1990 de facilități importante pentru cumpărarea caselor și au urcat în topul proprietarilor la nivel european ( undeva spre 96%) contează foarte mult acum în privința nivelului de trai.

Dacă la produsele de băcănie (unde Varșovia apare ca fiind mai ieftină decât Sofia !) stăm cel mai bine din regiune, surprind neplăcut costurile întâlnite în restaurantele bucureștene, care le depăşesc binişor pe cele din Sofia și se situează, destul de bizar, peste cele din Varşovia, Budapesta sau Praga.

Una peste alta, dacă facem trimitere și la salariul net (cu circa șase procente mai mic în București decât în capitala Bulgariei !?) puterea de cumpărare a bucureştenilor este cam cu patru procente cea din Budapesta sau Sofia, cu o cincime sub cea din Varşovia, cu un sfert față de Praga şi aproape 45% sub cea din Berlin.

Comparația între orașe la nivel național

Dar hai să vedem ce spun aceleași evaluări despre situația prețurilor și a puterii de cumpărare în orașele mari din România. Fapt de reținut, pe primul loc nu figurează Bucureștiul ci Clujul, unde salariul net este de puțin mai mare iar prețurile semnificativ mai reduse, cu excepția costului mai mare al chiriilor.

Deși are un salariu mediu net mai mic cu circa zece procente, Brașovul recuprează prin nivelul mai mic al prețurilor și reușește să trimită capitala pe locul trei la nivel național în ceea ce privește puterea de cumpărare ( -1,33% în București față de Brașov). Interesantă alinierea prețurilor la restaurante la valori mult mai rezonabile ( cam cu un sfert mai mici) în Cluj, Iași, Timișoara și Brașov, în timp ce orașul cu cea mai scăzută putere de cumpărare dintre cele comparate, Constanța, are prețuri la restaurante aproximativ egale cu cele din București.

Una peste alta, datele publicate pe numbeo.com conturează diferențe de nivel de trai mult mai mici între orașele mari din România decât s-ar părea la prima vedere și oferă o imagine a prețurilor ( implicit a inflației, dacă se urmărește evoluția lor în timp) ceva mai nuanțată decât datele prezentate de INS la nivel național, care ar merita o analiză mai atentă.

*

Cine este numbeo.com

Site-ul american numbeo.com și-a propus să centralizeze și să compare nivelul prețurilor la cele mai importante produse, veniturile bănești și puterea de cumpărare din cele mai mari orașe ale țărilor lumii. Acestea sunt evaluate pe baza datelor furnizate de un număr relativ mare de contributori care să raporteze evoluția prețurilor și a veniturilor.

Numbeo.com a fost menţionat sau utilizat ca sursă de informaţii de mai multe publicaţii internaţionale de prestigiu, printre care BBC, Time, The Week, Forbes, The Economist, Business Insider, San Francisco Chronicle, New York Times, The Telegraph, The Age, The Sydney Morning Herald, China Daily, The Washington Post şi USA Today.