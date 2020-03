Suceava, cel mai mare focar de coronavirus identificat în România

Suceava a devenit cel mai mare focar de coronavirus din România, cu peste 170 de cadre medicale și pacienți de la Spitalul Județean de Urgență infectați. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost și el confirmat pozitiv la testul Covid-19 și este internat.

Rezultatele testelor așteptate miercuri ar putea crește numărul victimelor provocate pe lanțurile de propagare din Spitalul Județean și este de așteptat ca și alte oficialități să fie diagnosticate ca îmbolnăvite.

cursdeguvernare.ro a aflat luni dimineața, că directorul medical și managerul unității spitalicești, Alexandru Macovei, se aflau în ședință la Prefectura Suceava. În condițiile în care Alexandru Macovei aflase duminică seara că este purtător al noului coronavirus.

Presa locală relata, înaintea formării primului guvern Ludovic Orban, că Alexandru Macovei este una dintre variantele cu șanse pentru numirea în funcția de ministru al Sănătății.

Din totalul de 233 de medici de la Spitalul Județean Suceava, sunt contaminați 34 medici de la UPU (Primiri Urgențe) și 49 de asistenți și cadre auxiliare. Sunt asimptomatici sau au simptome ușoare, a explicat secretarul de stat Nelu Tătaru, care s-a aflat marți la Suceava, pentru a analiza situația.

Printre sucevenii aflați sub tratament se află și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a declarat pentru Digi24:

Am încredere în medicii şi întregul personal de aici. Mă leagă de acest spital multe lucruri bune, investiţii importante făcute an de an. Un un gând aparte de preţuire şi respect către medicii şi asistentele – întregul personal de la Spitalul Judetean de Urgenţe Suceava, pentru eforturile extraordinare pe care le fac în aceste zile dificile.