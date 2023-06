SUA: Subvenții federale pentru staţiile de încărcare care utilizează prize Tesla

Staţiile de încărcare a vehiculelor electrice care utilizează prize standard Tesla vor fi eligibile pentru subvenţii federale de miliarde de dolari, atâta timp cât includ şi conexiunea standard naţională de încărcare CCS, a anunțat vineri Casa Albă.

Declaraţia urmează anunţurilor producătorilor auto americani Ford şi GM că adoptă modelul de încărcare Tesla, cunoscut sub numele de Standardul de încărcare nord-american (NACS), zguduind o industrie de încărcare care aparent se îndrepta către conexiunea rivală CCS cu ajutorul subvenţiilor federale, scrie Reuters, agenție preluată de Agerpres.

Este pentru prima dată când administraţia Biden a conectat direct Tesla la eforturile sale de a cheltui până la 7,5 miliarde de dolari pentru a construi încărcătoare noi de mare viteză pe aproximativ 7.500 de mile din cele mai aglomerate autostrăzi ale naţiunii.

”La începutul acestui an, am dezvoltat standarde minime pentru a ne asigura că încărcarea vehiculelor electrice cu finanţare publică este accesibilă, fiabilă şi accesibilă pentru toţi şoferii şi am cerut interoperabilitate pentru a promova concurenţa.

Aceste standarde oferă flexibilitate pentru adăugarea atât a CCS, cât şi a NACS, atâta timp cât şoferii pot conta pe un minim de CCS”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robyn Patterson, într-o declaraţie pentru Reuters. Acesta a explicat că obiectivul este ca fiecare maşină să poată folosi fiecare încărcător finanţat din fonduri publice.

Reţeaua Tesla este mai răspândită şi considerată mai fiabilă decât sistemul alternativ de încărcare combinată (CCS), pe care guvernul a încercat să îl susţină cu fonduri federale.

Anunțul Casei Albe a crescut acțiunile Tesla cu 7%

Acţiunile Tesla au crescut cu 7% vineri, în urma anunţului, iar analiştii au spus că anunţurile Ford şi GM sunt un mare câştig care ar putea face din Tesla Supercharger un standard în industrie în Statele Unite.

Acţiunile GM şi Ford au crescut cu aproximativ 2% fiecare.

Deja cel mai valoros producător auto din lume, valoarea de piaţă a companiei conduse de Elon Musk crescut cu peste 200 de miliarde de dolari de când a anunţat colaborarea cu Ford în privinţa încărcării vehiculelor electrice, pe 25 mai.

Musk a spus vineri, într-un tweet, că ar fi ”ideal” ca încărcătoarele Tesla să aibă nevoie doar de adaptoare CCS pentru a îndeplini standardele federale de încărcare.

Decizia Ford şi GM a produs valuri în industria vehiculelor electrice, ridicând întrebări cu privire la soarta startupurilor de încărcare.

Acţiunile companiilor de încărcare precum ChargePoint Holdings, EVgo şi Blink Charging au scăzut vineri cu 10%-13%.

