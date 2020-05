SUA va acuza China că folosește hackeri și spioni pentru a obține rezultatele cercetărilor legate de vaccinul pentru Covid

de Iulian Soare , 12.5.2020

FBI și Departamentul Securității Interne se pregătesc să acuze public Beijingul că încearcă să obțină ilegal rezultatele cercetărilor desfășurate în SUA pentru descoperirea de vaccinuri, tratamente și teste vizând noul coronavirus, scrie The Voice of America, citând publicații precum The New York Times și The Washington Post.

„Alerta oficială” va fi emisă zilele următoare și va cuprinde informații despre încercări ale Chinei de a „obține ilegal” informații valoroase în acest domeniu.

În vizorul FBI au intrat hackeri, cercetători și studenți care, potrivit administrației lui Donald Trump, sunt folosiți pentru a fura informații de la institutele universitare și laboratoarele publice unde lucrează, suspectați că ar acționa în numele Chinei.

Tab Bradshaw, CEO al Redpoint Cybersecurity a confirmat luni că urmează o avertizare publică. Potrivit acestuia, un grup chinez de cyberspionaj, cunoscut sub numele APT-41, a luat în vizor de mai mult timp universitățile cu centre importante de cercetare.

SUA au acuzat de numeroase ori China, Rusia, Coreea de Nord și Iran că sunt surse ale unor atacuri cibernetice majore, iar Beijingul a fost în mod special pentru încercările de a obține prin spionaj tehnologii și invenții ale firmelor americane, în scopul obținerii unor avantaje competitive față de Statele Unite.

Departamentul de Stat al SUA a refuzat să confirme sau să infirme aceste informații. „Încurajăm în continuare toate guvernele străine să-și onoreze angajamentul de a acționa în mod responsabil pentru a promova stabilitatea în spațiul cibernetic”, a adăugat un purtător de cuvânt.

Ministerul chinez de Externe a respins acuzaţiile luni seară. „China este un mare apărător al securităţii cibernetice şi o victimă a atacurilor informatice. Ne opunem ferm oricărui atac cibernetic comis de hackeri şi combatem aceste activităţi. Noi suntem în centrul cercetărilor mondiale pentru un vaccin şi un tratament contra bolii Covid-19”, a declarat Zhao Lijan, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, citat de Le Figaro.