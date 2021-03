Studenții cer Avocatului Poporului să atace la CCR anularea gratuității la călătoriile cu trenul

de Vladimir Ionescu , 9.3.2021

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Asociația Studenților la Drept au transmis către Avocatul Poporului un memoriu cuprinzând necesitatea sesizării Curții Constituționale a României privind OUG 8/2021, actul normativ ce stabilește eliminarea accesului gratuit al studenților cu trenul.

Într-un comunicat transmis presei, ei enumeră argumentele, o serie de vicii de constituționalitate intrinseci și extrinseci care ar putea duce la admiterea sesizării.

Printre altele, asociațiile invocă Decizia 657/2019, prin care CCR a statuat că facilitățile la transport pentru elevi reprezintă o formă de garantare a dreptului constituțional la învățătură și a regimului special de protecție a tinerilor. Mutatis mutandis, precizează sesizarea înregistrată la Avocatul Poporului, principiul este aplicabil și studenților.

“Prin OUG nr. 8/2021, Guvernul a afectat dreptul la învățătură și regimul special de protecție al tinerilor, în sensul suprimării și vătămării dreptului legal câștigat la gratuitate al studenților”, acuză studenții.

„Problemele cu Ordonanța de Urgență a Guvernului care a eliminat transportul feroviar gratuit al studenților nu țin doar de oportunitate, deși acestea ar fi, oricum, suficiente – vorbim aici de lipsa unei analize bazate pe cifre, lipsa punerii în balanță a beneficiilor aduse studenților și companiilor feroviare față de costurile oricum reduse în pandemie șamd. Am solicitat Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională a României pentru a analiza și problemele constituționale evidente – amintesc faptul că nu există o situație extraordinară și urgența nu este în niciun fel motivată în cuprinsul OUG. Chiar Guvernul vorbește în preambulul ordonanței de urgență de situația precară a studenților ca justificare pentru altă măsură din OUG, după care elimină transportul feroviar gratuit. Pe această din urmă temă, Guvernul nu oferă nici măcar o justificare de formă, nimic” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR, citat în comunicat.

Conform OUG, studenții nu mai circulă gratuit cu trenul, ci vor beneficia de o reducere cu 50% la costul călătoriei.

Din anul 2017, au beneficiat de această măsură peste 850.000 de studenți, care au efectuat, în total, peste 27.000.000 călătorii gratuite.

“Mulți dintre aceștia sunt persoane cu o situație materială precară, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Măsura a fost de natură a contribui la scăderea abandonului universitar și la creșterea mobilității tinerilor români. De asemenea, ea a favorizat participarea studenților la competiții, manifestări științifice, culturale, sportive naționale și la schimburi de experiență. Nu în ultimul rând, facilitatea a promovat încurajarea transportului feroviar ca politică de mediu”, arată comunicatul celor douăr organizații studențești.

Din punct de vedere economic, mai arată comunicatul, subvenția acordată studenților a fost un venit constant pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A, care astfel a primit o formă legală echivalentă unui ajutor de stat, pentru creșterea calității serviciilor sale.

Argumentele pentru neconstituționalitatea OUG, în opinia ANOSR:

Pentru a ne putea afla în situația adoptării unei ordonanțe de urgență, Constituția României stabilește la art. 115 anumite condiții care necesită să fie îndeplinite cumulativ, după cum urmează: să existe o situație extraordinară, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată, urgența să fie motivată în cuprinsul ordonanței. În concret, OUG nr. 8/2021 încalcă toate aceste condiții și, mai mult, contrar prevederilor Constituției, afectează dreptul la egalitate în fața legii (art. 16), dreptul la învățătură (art. 32) și regimul privind protecția tinerilor (art. 49) din Constituția României, republicată. Curtea ar trebui să rețină, astfel, că: Guvernul a acționat eminamente pentru a îndeplini prin OUG o viziune politică a faptului că studenții „nu ar trebui” să aibă acest drept, neargumentând în niciun moment și în niciun mod relevanța OUG prin raportare la elemente care să justifice promovarea măsurii printr-un asemenea instrument legislativ.

Nu se poate identifica nici măcar un singur element de natură a determina schimbarea situației de fapt în sensul de a tinde spre o situație extraordinară, darămite îndeplinirea condițiilor pentru survenirea unei situații extraordinare.

Nu s-a putut demonstra în preambulul OUG și a notei de fundamentare că gratuitatea ar fi produs o vătămare sau un prejudiciu statului român sau bunului mers al serviciului public de transport. Reamintim, de asemenea, faptul că niciunde în declarațiile publice sau în nota de fundamentare nu s-a calculat impactul bugetar al măsurii și nu s-a prezentat impactul bugetar drept element care să determine necesitatea adoptării OUG-ului.

După cum remarcă și Consiliul Legislativ în aviz, motivarea urgenței are un conținut vag, căruia îi lipsește proprietatea termenilor. Sintagme de tipul ”crearea de spaţiu fiscal” sunt lipsite de unitate terminologică și consacrare normativă și nu pot reprezenta motiv de urgență pentru promovarea unei OUG.

Invocarea pandemiei cu SARS-COV-2 ca laitmotiv care să justifice adoptarea unei ordonanțe de urgență în peste 9 domenii de reglementare simultane este excesivă și naște dreptul discreționar al Guvernului de a abuza de delegarea legislativă pe toată durata pandemiei, care se poate întinde și până la 3 ani. Considerăm că invocarea pandemiei cu SARS-COV-2 drept justificare a adoptării unei ordonanțe de urgență în peste 9 domenii de reglementare simultane este excesivă și naște dreptul discreționar al Guvernului de a abuza de delegarea legislativă pe toată durata pandemiei.

Cum explica premierul Florin Cîțu eliminarea acestor gratuități

„Nu există nimic gratuit pe lumea asta”, declara în februarie premierul Florin Cîțu, care a explicat că în Uniunea Europeană, în afară de Luxemburg, România este singura ţară unde există gratuitate de 100% pentru transportul studenţilor.

„Vorbim de o subvenţie. Aş reveni la ceva ce am mai spus, eu vreau să reaşez economia pe principii liberale. Vrem să creăm motivaţii ca oamenii să investească, oamenii să îşi dorească un loc de muncă, vrem ca oamenii să fie mai performanţi. În acelaşi timp, vreau să spun un lucru, nu există nimic gratuit pe lumea asta. Atunci, fiecare subvenţie care pleacă de la buget eu o analizez prin două filtre: costul de oportunitate, dacă există altceva pe care l-aş putea face mai profitabil şi vorbim de orice subvenţie de la buget, şi impactul acelei subvenţii, pentru că sunt şi subvenţii pe care le dăm şi au un impact pozitiv în economie. Eu am luat o decizie în ceea ce priveşte această măsură de a subvenţiona doar 50% din biletul de tren (…); eu spun că subvenţionăm de la buget 50% din biletul de tren pentru studenţii până la 26 de ani”, a spus Cîţu la Digi24.

El a adăugat că a primit multe mesaje de la tineri care au 24 de ani, nu sunt studenţi şi plătesc 100% transportul, iar unii dintre ei au loc de muncă, alţii nu.

„Aceşti tineri mi-au spus – cu ei ce se întâmplă, de ce îi discriminez? Asta este o altă discuţie. (…) Nu am încă un răspuns pentru acei oameni, asta este o discuţie pe care ar trebui să o avem în societate. (…) M-am uitat ce se întâmplă în Uniunea Europeană şi nu există în nicio ţară, era doar Luxemburg, nu putem să ne comparăm cu Luxemburg, România era singura ţară unde exista această gratuitate, acest 100%. Ne-am uitat la impactul negativ pe care l-a avut pentru industrie, pentru că a însemnat costuri mai mari pentru industrie. Dintr-odată aveai nevoie de mai multe vagoane, aveai nevoie de costuri de mentenanţă mai multe, poate să angajezi mai mulţi oameni. Deci, repet, nu există nimic gratuit. Nu numai faptul că subvenţia înseamnă că luăm banii din taxele cetăţenilor şi îi alocăm aici, în loc să îi alocăm în altă parte, dar am creat şi costuri în plus pentru o companie care nu este pe profit şi acea companie ne-a cerut mai mulţi bani să îi subvenţionăm după aceea costuri mai mari”, a afirmat Cîţu.