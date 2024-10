Spania a trimis Comisiei planul său de revenire în ținta de deficit, România încă negociază

Guvernul spaniol trimite marți Comisiei Europene primul său plan fiscal structural, un document care conține angajamente concrete pentru alinierea conturilor publice ale țării la noile reguli fiscale europene în anii următori.

Spania „își face temele privind sustenabilitatea conturilor publice,” a declarat prim-ministrul Pedro Sánchez (PSOE/S&D) săptămâna trecută în fața parlamentului.

„Angajamente privind cheltuieli responsabile”

Deși Sánchez nu a dezvăluit detalii despre planul fiscal pe care Madridul intenționează să-l prezinte Comisiei Europene, șeful guvernului spaniol a anunțat săptămâna trecută că acesta reprezintă o „nouă paradigmă de guvernanță fiscală, care rupe definitiv austeritatea neoliberală”.

Planul, scrie Euractiv, nu va implica tăieri, ci va include „angajamente privind cheltuieli responsabile”, a adăugat Sánchez, amintind că povara fiscală a Spaniei este cu patru puncte de PIB mai mică decât media UE.

Înainte de a trimite documentul, se așteapta ca guvernul să ofere mai multe detalii după ședința Consiliului de Miniștri din dimineața zilei de marți.

Înainte de vară, Comisia Europeană a furnizat tuturor țărilor UE care depășesc pragurile de deficit și datorie — inclusiv Spania — o proiecție a cheltuielilor nete maxime pe care le-ar putea accepta în următorii patru până la șapte ani pentru a reduce datoria publică.

Ajustare fiscală anuală de 0,63 puncte de PIB în următorii 4 ani sau de 0,43 puncte PIB în următorii 7 ani

Conform unei estimări recente a Autorității Independente Spaniole pentru Responsabilitate Fiscală (AIReF), țara ar trebui să implementeze o ajustare fiscală de 0,63 puncte de PIB pe an dacă reducerea este implementată pe o perioadă de patru ani, sau de 0,43 puncte de PIB pe an dacă ajustarea este implementată pe o perioadă de șapte ani, ceea ce ar implica o reducere a creșterii cheltuielilor cu 10 miliarde de euro și, respectiv, 7 miliarde de euro pe an.

Comisia Europeană definește planurile de ajustare fiscală ca fiind ”piatra de temelie a noului său cadru de guvernanță economică”.

Reactivarea pactului fiscal al UE reprezintă o problemă suplimentară pentru guvernul spaniol, care încearcă — fără succes — să aprobe bugetul național pentru 2025 încă din vară.

Conform experților, planul de ajustare fiscală este modalitatea de a implementa noile reguli fiscale europene, care urmăresc introducerea unui sistem mai simplu pentru a asigura conformitatea cu Pactul European de Stabilitate și Creștere, ale cărui obiective principale sunt ca deficitul unei țări membre să nu depășească 3% din PIB-ul său și datoria să nu depășească 60% din PIB-ul său.

Planurile fiscale structurale ale altor țări din UE publicate până acum includ previziuni macroeconomice și fiscale până în 2028, adaptate la liniile directoare propuse de Comisia Europeană, și o listă de reforme și investiții pe care aceste țări UE intenționează să le implementeze.

România speră să poată depune planul în ianuarie

Toate statele UE care depășesc pragurile de deficit și datorie sunt obligate de regulile UE să trimită Comisiei, până în octombrie, planuri concrete de revenire în ținte. România a solicitat derogare, cerând Comisiei Europene să poată trimite acest plan în ianuarie 2025.

Comisia Europeană urma să anunțe Guvernul României dacă acceptă această solicitare, în acest moment nefiind încă clar dacă solicitarea a fost acceptată.

În principiu, potrivit declarațiilor premierului Marcel Ciolacu, România propune Comisiei Europene să revină în țintele de deficit și datorie într-o perioadă de 7 ani – maximum admis de Comisie, dar numai cu condiția realizării de reforme. Nici această solicitare nu este clar dacă a fost acceptată.

Propunerea României este reducerea deficitului cu 0,7 puncte PIB pe an în următorii 7 ani.

***