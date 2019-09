Sorina Pintea: Vom avea spitale regionale peste 7 ani. Programul de guvernare prevedea începerea construcțiilor în 2017

de Razvan Diaconu , 5.9.2019

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, la inaugurarea spitalului de la Mioveni, că în şapte ani vor fi finalizate şi spitalele regionale.

Construcția spitalelor regionale a fost prevăzută în programuele tuturor guvernelor PSD de după 2017. După ce a tergiversat depunerea de proiecte pentru finanțare europeană, CNSP a propus, în 2018, ca parte dintre aceste proiecte să fie realizate în sistem PPP.

“Spitalul din Mioveni, povestea a început în urmă cu şapte ani: concepţie, proiectare, execuţie. Spitalele regionale, povestea lor a început în octombrie 2017, când primul teren a fost transmis Ministerului Sănătăţii. Suntem în 2019, avem trei studii de fezabilitate finalizate şi proiectanţii şi constructorii pot să vă spună ce înseamnă să faci un studiu de fezabilitate pentru o clădire de 150.000 de metri pătraţi cu logistica aferentă. Deci, am finalizat studiile de fezabilitate, acestea sunt depuse Ministerului Dezvoltării şi se pregătesc cererile de finanţare pentru Bruxelles, la Iaşi am început procedura de licitaţie în paralel. Eu cred că în şapte ani vom avea şi spitale regionale, exact aşa cum am promis”, a spus joi Sorina Pintea.

Prezentă la inaugurarea spitalului de la Mioveni, premierul Viorica Dăncilă a declarat, că până acum mulţi reproşau guvernanţilor că nu se fac investiţii în sănătate, iar inaugurarea din Argeş arată că se fac investiţii în acest domeniu.

Spitalul de la Mioveni a fost construit de la zero, are şase etaje, 250 de paturi şi a costat 68 de milioane de euro. Joi a avut loc inaugurarea, însă autorităţile locale din Mioveni trebuie să obţină avizele necesare funcţionării unităţii medicale şi să angajeze medici pe posturile libere.

“Am venit la recepţie, bineînţeles că orice lucru poate fi interpretat. Până acum, mulţi ne reproşau că nu se face recepţia la niciun spital, că nu facem nicio investiţie în sănătate. Iată că astăzi vin la recepţia acestui spital, vreau să felicit pe domnul primar şi administraţia publică pentru implicare, un spital modern. Am văzut şi aparatura pe care au adus-o în acest spital. Deci se fac investiţii şi cred că acest lucru este important. Este o investiţie la care Guvernul a participat, era normal să vin la această recepţie”, a spus premierul Viorica Dăncilă.

Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, spune că în luna decembrie acest spital va fi funcţional.