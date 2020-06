Sorin Grindeanu cere transpunerea în legislație a memorandumului 5G încheiat cu SUA

de Razvan Diaconu , 16.6.2020

Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a făcut un nou apel pentru transpunerea în legislație a memorandumului dintre SUA și România cu privire la tehnologia 5G. Într-o intervenție la Digi24, el a precizat că doar acest lucru mai lipsește pentru ca licitația să aibă loc.

Memorandumul 5G cu SUA a fost semnat în august 2019.

„Instituția pe care o conduc e pregătită din vara anului trecut, dar nu suntem doar noi actori în licitația 5G. S-a semnat un memorandum între guvernele României și SUA, care e foarte binevenit pentru că la fel de importantă ca implementarea este și securitatea. Doar că trebuie să-l și aplicăm, înseamnă transpunere în legislație, de către guvern sau Parlament”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele ANCOM a adăugat că „memorandumul nu ține cont de lege”. „Am avut diverse întâlniri cu guvernele, explicându-le, suntem blocați pentru că încă nu s-a transpus acest memorandum în lege, iar eu ca președinte nu-mi permit să fac licitație pe spectru, atâta timp cât există un memorandum”, a completat el.

„Noi, România, suntem foarte bine din punctul de vedere al pieței telecom, aici compania mamă a avut un rol determinant și în scăderea prețurilor. Dacă nu suntem primii la raportul calitate-preț, suntem pe 2-3 în lume. N-aș vrea să pierdem această poziție pe care o avem”, a completat președintele ANCOM.

El a atras atenția că „este extrem de important să avem asigurată partea de securitate cibernetică” și a făcut un nou apel pentru transpunerea în lege a memorandumului din parteneriatul strategic cu SUA.

„Cât ne aflăm în niște alianțe, e normal ca această componentă de securitate să fie importantă, când partenerul strategic îți spune niște lucruri legate de securitate, e bine să ții cont de ele”, a subliniat președintele ANCOM.

„Îmi doresc ca până la finalul anului să ținem această licitație”, a mai spus el.

Întrebat dacă în țara noastră există pericolul incendierii turnurilor de telefonie, Sorin Grindeanu a spus că „e un grup activ, cel de care spuneați, am încercat să participăm la toate dezbaterile publice unde am fost solicitați, când noi am avut dezbateri publice i-am primit, pentru a încerca să explicăm despre ce e vorba. Lucrăm acum și la acest proiect legat de campania de informare, e singura armă pe care cred că putem să o avem”.