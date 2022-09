Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, acuzat de plagiat, şi-a anunţat joi seară demisia din funcţie. Anunțul a fost făcut pe Facebook:

”Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”.

Ministrul Sorin Cîmpeanu s-a aflat în ultima perioadă în mijlocul unui scandal de plagiat.

Sorin Cîmpeanu a fost acuzat, într-o anchetă PressOne semnată de Emilia Șercan, că şi-a însuşit prin plagiat 13 capitole publicate anterior sub semnătura altor doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

La trei zile de la izbucnirea scandalului, timp în care a venit cu răspunsuri ironice și sfidătoare, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a publicat pe Facebook un document elogiu la adresa sa semnat de Ioan Pleşa, unul dintre profesorii universitari al căror nume este acuzat că l-a înlocuit dintr-un curs.

Justificarea nu a impresionat- 20 de personalități ale societății civile au protestat miercuri în fața Ministerului Educației cerând demisia ministrului Sorin Cîmpeanu.

Printre cei prezenți la protest: Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București, Lidia Bodea, directorul general al Editurii Humanitas, Oana Gheorghiu cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, regizorul Tudor Giurgiu.

USR a anunțat marți că, alături de Forţa Dreptei, va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sorin Cîmpeanu, documentul intitulându-se ”România Educată să fure. Sorin Cîmpeanu face şcoala de ruşine”.

***