Silviu TEODORU (Oracle): Cel mai potrivit pentru România este modelul de digitalizare din UK bazat pe „cloud first” 

de Adrian N Ionescu , 15.6.2021

Dintre toate modelele de digitalizare, cel din Marea Britanie (UK), care merge pe formula „cloud first”, este cel mai potrivit pentru România, a declarat Silviu Teodoru, arhitect de organizație la Oracle, în conferința „Un an de marș al digitalizării: Administrația – de la basic la nivelul următor”, organizată de CursDeGuvernare.

Acest tip de cloud hibrid include și cloud-ul guvernamental și „are toate elementele acolo, nu trebuie construit de la zero”.

„Spunem că este prioritar cloud-ul guvernamental, dar poate că este mai bine să spunem „cloud first”, și atunci să avem mai multe abordări, cloud-ul guvernamental cu o anumită categorie de aplicații și de date, dar și cloud-uri comerciale, care vin de la diferiți furnizori, cu inovație intrinsecă și nu trebuie să reinventăm roata, ci doar să o punem în mișcare” a spus expettul citat.

Foarte foarte importantă este și (concepția) time to market, care este foarte accelerată când se vorbește de cloud. Se reutilizează niște soluții, niște inovații, și este necesar accesul cetățenilor la ele.

Modelele industrializate, pe care Oracle le-a numit engineered systems, „implică foate mult know how, foarte multe cunoștințe, foarte multă experiență. Ele ne vor da agilitate în a avea acel time to market foarte rapid de care avem nevoie”, a adăugat Silviu Teodoru.

A patra revoluție industrială

Datele pot constitui un accelerator al digitalizării. Ne aflăm în a patra revoluție industrială și a doua revoluție informațională. Informația este considerată factor de producție – a amintit expertul de la Oracle.

„Fiecare organizație din sectorul public trebuie să înțeleagă faptul că are date în propria organizație și să înceapă să le valorifice. Are platforme de date – trebuie să le modernizeze, să le aducă la zi, și apoi să folosească instrumente de valorificare a datelor”.

Beneficiile sunt enorme: servicii electronice cu un nivel de sofisticare mai mare, interoperabilitatea și optimizarea proceselor.

Pe de altă parte, sistemele naționale trebuie mai întâi fie compatibile între ele, iar compatibilitatea în interiorul țării se va asigura prin standarde deschise.

„După ce avem aceste standarde deschise și avem compatibilitatea în interior, cu siguranță va fi mult mai facil să se asigure și compatibilitatea căte Uniunea Europeană”, a conchis Silviu Teodoru.